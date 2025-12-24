هل يجوز الأكل من العقيقة أم إخراجها بالكامل؟ أمين الفتوى يوضح (فيديو)

18 حجم الخط

رد الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال سوسن من دمياط، والتى قالت فيه: " هل يجوز الأكل من العقيقة أم يجب إخراجها بالكامل لله؟".



وقال خلال برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على فضائية "الناس": "كلمة العقيقة وتعني الذبيحة وهي التي تذبح عند ولادة المولود سواء كان ذكر أو أنثى، وبمجرد الذبح، أصبحت عقيقة".



وأضاف: "يمكن إخراج العقيقة بالكامل لله، ويمكن أن يتم تقسيمها مناصفة بين أهل البيت والأخر لأهل الله، وبعض الفقهاء مثل فقهاء الشافعية يروون أنه يستحب تقسيمها، مثل الأضحية 3 أقسام، ثلث للمساكين والثاني للأقارب والثالث لأهل البيت، وهذا على سبيل الاستحباب ولكنه ليس واجبا".



وأوضح: "فلا مانع من أخذ جزء من العقيقة وتكون صحيحة، والعقيقة سنة فى حق القادر على ذلك، وهل العقيقة مرتبطة بوقت معين؟ لا، فسنيتها موجودة إلى ما شاء الله ويجوز عملها بعد سنة أو 5 سنوات أو 10 سنوات أو 20 سنة، ما دام وجدت القدرة والاستطاعة".



دار الإفتاء توضح حكم العقيقة

وكانت دار الإفتاء ردت على سؤال جاء فيه من صاحبه: “سمعت أنَّ المذهب الحنفيّ يقول بعدم سنيّة العقيقة، فهل هذا صحيح؟ وأرجو بيان مذاهب الفقهاء المتبوعين في العقيقة”، وجاء رد الدار على هذا السؤال كالتالي:

العقيقة سنة مؤكدة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم؛ فَعَلها وأَمَر بها ورَغَّب فيها؛ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: «مَعَ الْغُلَامِ عَقِيقَةٌ؛ فَأَهْرِيقُوا عَنْهُ دَمًا، وَأَمِيطُوا عَنْهُ الْأَذَى». أخرجه البخاري في "الصحيح" عن سلمان بن عامر الضبي رضي الله عنه.

