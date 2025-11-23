الإثنين 24 نوفمبر 2025
رياضة

مودرن سبورت ينهي رعايته لنادي السكة الحديد ويعيده لإدارته الأصلية

السكة الحديد
السكة الحديد
أعلن وليد دعبس، مالك نادي مودرن سبورت، انتهاء فترة رعاية وإدارة النادي لفريق السكة الحديد، وعودة الفريق بالكامل إلى منظومة ناديه الأم من جديد، بعد مرحلة من الشراكة الإدارية والمالية بين الطرفين وفق اتفاق سابق.

وأكد دعبس أن القرار جاء عقب سلسلة من الاجتماعات والتنسيق مع سيد عيسى، المدير الرياضي، حيث تم الاتفاق رسميا على إعادة الفريق لإدارة نادي السكة الحديد، في ظل رغبة مشتركة لإعادة ترتيب الأوضاع داخل الفريق وأوضح أن المرحلة الماضية شهدت سوء توفيق كبير رغم الجهود الكبيرة المبذولة من الجانب الإداري والفني.

وشدد مالك مودرن سبورت في بيانه على أن الإدارة قدمت كل ما تستطيع لدعم الفريق، وأن إعادة الأمور إلى مسارها الطبيعي تأتي بما يخدم مصلحة النادي واستقراره خلال الفترة المقبلة، ووجه دعبس رسالة تقدير ودعم لكل من سيد عيسى، المدير الرياضي، وحسام السيسي، المشرف العام على الكرة، بعد عودتهما لقيادة الفريق، متمنيًا لهما التوفيق في المرحلة المقبلة.

