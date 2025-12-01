محافظ الإسماعيلية يتفقد وحدة طب الأسرة بقرية عين غصين (صور)

18 حجم الخط

تفقد اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، اليوم الإثنين، مقر وحدة طب الأسرة بقرية عين غصين، خلال جولته التفقدية للقرية.

أبرز الحضور خلال الجولة

وذلك بحضور، الدكتور جلال عبد الكريم رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية، المهندس أحمد الشيمي مدير مديرية الطرق والنقل بالإسماعيلية، العميد حمدي هندي المشرف العام على الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، العميد عفت راغب معاون المحافظ للمتابعة الميدانية، ونعمة محمود رئيس قرية عين غصين.

تفقد قسم الاستقبال

وتفقد محافظ الإسماعيلية أقسام الاستقبال، خدمة العملاء، عيادات طب الأسرة، عيادة الأسنان، والصيدلية، مستمعًا لشرحٍ وافٍ من الدكتورة شيماء مصطفى درويش مدير الوحدة عن الخدمات الطبية التي تقدمها الوحدة لمواطني قرية عين غصين.

محافظ الإسماعيلية يسمع لآراء المنتفعين بالوحدة

وحرص "أكرم" على الاستماع للمواطنين المتواجدين داخل وحدة طب أسرة عين غصين، للتعرف على مدى رضاهم عن الخدمات المقدمة بالوحدة، موجهًا فرع هيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية بسرعة إنهاء بعض أعمال الصيانة بالوحدة.

وجديرًا بالذكر، أن وحدة طب الأسرة بقرية عين غصين، مسجل بها ٢٨١٢٧ ملف طبي فردي، و٧١٥٩ ملف طبي عائلي، وتم ربطها على مستشفى فايد التخصصي، وقامت بتقديم الخدمات الطبية المختلفة لـ ٣٨١٣ مواطن خلال شهر نوفمبر الماضي.

