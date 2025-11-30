تطهير مآخذ محطات مياه الشرب بمدن القناة

18 حجم الخط

أعلن اللواء أحمد محمد رمضان، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اليوم الأحد، عن انطلاق أعمال تطهير مآخذ محطات مياه الشرب "بالسويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، من الحشائش والعوالق التى تؤثر على سحب المياه من الترعة، كما تؤثر على المواتير الخاصة بالمآخذ، بالإضافة إلى استمرار أعمال تطهير وتسليك بالوعات الأمطار بمدينة بورفؤاد.

انطلاق أعمال التطير

وقال اللواء أحمد رمضان رئيس مياه القناة، إنه أصدر تعليماته بانطلاق أعمال تطهير مآخذ محطات مياه الشرب من الترعة في إقليم محافظات القناة الثلاث، والتي قد بدأت بالفعل من محطة مياه الكيلو 7 على طريق الإسماعيلية بورسعيد، وتلك الأعمال تشمل إزالة كل العوالق والرواسب والقمامة، والحشائش والجزر الطينية من الترعة، والمتواجدة بجوار الفتحات الحديدية بمأخذ المحطة، والتي تؤثر على سحب المياه، وعلى المواتير الخاصة بالمأخذ، وأن الهدف من ذلك هو الحفاظ على كفاءة عمل المأخذ والمحطات، وإنتاج كوب مياه نظيف طبقا للمواصفات القياسية والصحية المصرح بها.

جانب من الأعمال، فيتو

استمرار أعمال التطهير

وأضاف رئيس المياه والصرف الصحي بمحافظات القناة، إن هذا التطهير يتم بصفة مستمرة لكل مأخذ محطات مياه الشرب، وذلك عن طريق فريق متخصص في أعمال التطهير لإزالة الحشائش العالقة وجميع المخلفات المتواجدة بجوار مأخذ محطات المياه، كما يتم تطهير الشبكات الحديدية من المخلفات والمواد العالقة التي تمر من خلال الفتحات الحديدية بمأخذ المحطة، وذلك لضمان توفير مياه نظيفة وآمنة للمواطنين.

تطهير شبكات الصرف الخاصة بمياه الأمطار

كما أكد اللواء أحمد رمضان، علي استمرار أعمال تطهير شنايش وبالوعات الأمطار بمدينة بورفؤاد، بالإضافة إلى تركيب اغطية بالوعات بمنطقة زمزم، ومنطقة خديجة أمام العمارة رقم 78، ومنطقة القابوطي، مؤكدًا أيضًا على استمرار أعمال الملس والتطهير لشبكات الصرف الصحي بمنطقة الضواحي منطقة القابوطى، ومدينة بورفؤاد، وحى الشرق، بمحافظة بورسعيد.

وقال اللواء أحمد رمضان، “إننا نقوم بتنظيم قوافل المائية فى إطار تحقيق الأهداف الإستراتيجية للشركة والتى من أهمها تحقيق رضا العميل، وتنمية الوعي لدى المواطنين بأهمية الحفاظ على مياه الشرب والتعامل الأمثل لشبكات الصرف الصحي، والتأكيد على الجهد المبذول لتوفير مياه شرب نقية والتخلص الآمن من الصرف الصحي وتعزيز مفهوم المشاركة المجتمعية مع منظمات المجتمع المدني وإبراز مجهودات الدولة في تطوير صناعة مياه الشرب والصرف الصحي”.

