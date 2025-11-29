غلق وإنذار 10 منشآت علاجية بالإسماعيلية

18 حجم الخط

قالت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة في محافظة الإسماعيلية، أن ادارة العلاج الحر بمديرية الصحة شنت حملة على عدد من المنشآت الطبية الخاصة.

نتائج الحملة المكبرة

وأضافت وكيل وزارة الصحة في محافظة الإسماعيلية أن الحملة أسفرت عن إنذار 6 منشآت لتلافي السلبيات واستصدار قرارات غلق لعدد 4 منشآت مخالفة، والتي صدر لها قرار غلق لعدم وجود ترخيص مكاني، فضلًا عن وجود مخالفات لاشتراطات العلاج الحر ومعايير مكافحة العدوى والجودة بغرف الكشف.

جانب من الحملات، فيتو

المنشآت المستهدفة من الحملة

قامت اللجنة بالمرور على عدد 14 منشأة طبية خاصة وتشمل معمل تحاليل، عيادات تخصصية، عيادة عظام، عياده نساء وتوليد، مستشفى خاص وتخصصات أخرى بمدينة الإسماعيلية.

جانب من الحملات، فيتو

كانت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بالإسماعيلية برئاسة دكتورة هبة طه، قامت بتشكيل لجنة تضم في عضويتها دكتورة نهال أحمد، دكتورة إيمان محمد ودكتورة آية عبد الناصر للمرور على المنشآت الطبية الغير حكومية.

وعلى صعيد أخر كانت قد أجرت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة في محافظة الإسماعيلية، جولة ميدانية على جميع الأقسام والعيادات لمتابعة التشغيل التجريبي للمستشفى، يرافقها الدكتور أحمد الطاهر مدير مستشفى التل الكبير التخصصي.

تنفيذ توجيهات وزير الصحة

وذلك بناء على توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، وتكليفات اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، لمتابعة معدلات العمل وجودة الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين.

تفقد مركز الوقاية من مرض السعار

واستهلت وكيل وزارة الصحة في محافظة الإسماعيلية الزيارة بتفقد مركز الوقاية من مرض السعار واطلعت على سيستم الإدخال والتواصل مع المصاب وتوافر الأمصال، ثم توجهت إلى قاعات الغسيل الكلوي، والتقت عددا من مرضى الغسيل الكلوي، واطمأنت على انتظام الجلسات وتوافر الأدوية والمستلزمات، وعدم وجود أى شكاوى أو معوقات، ووجهت بتشغيل قاعة إضافية لاستيعاب أكبر عدد من الحالات، مشيدًة بمستوى الأداء وجودة الخدمة المقدمة.

