سكرتير عام محافظة الإسماعيلية يفاجئ عددا من المخابز للتأكد من جودة ومواصفات الخبز

تفقد المهندس أحمد محمد الإسكندراني السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية، اليوم الأحد، في جولة مفاجئة عددا من المخابز البلدية بمدينة الإسماعيلية؛ للتأكد من جودة ومواصفات رغيف الخبز المقدم للمواطنين ، وذلك بناءً على تكليفات اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية

أبرز المرافقين خلال جولة المخابز

وذلك بحضور أسامة الهادي معاون المحافظ لشئون التموين، آمال أبو السعود مدير إدارة التموين بمدينة الإسماعيلية، رائد داود رئيس الرقابة التموينية.

تفقد المخبز الآلي

واستهل السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية جولته، بتفقد المخبز الآلي الرئيسي (ماو) و(مجر) بلدي وشامي بمنطقة الشيخ زايد التابع لحي ثالث مدينة الإسماعيلية، وتم تحرير محضر لعدم نظافة المخبز، ومحضر أخر لعدم وجود لوحة بيانات ومواعيد التشغيل بالمخبز.

جانب من الجولة، فيتو

تلا ذلك تفقُّد المخبز النصف آلي بمنطقة الخامسة، حيث تم تحرير محضر لإنتاج خبز ناقص الوزن، كما تم المرور على مخبز آخر بذات المنطقة تابع لأحد المواطنين، وتم تحرير محضر لعدم نظافة المخبز، ثم تفقد "الإسكندراني" مشروع المخابز الآلية بشارع البحري (ماو) و(مجر) بلدي وشامي.

واختتم السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية جولته، بتفقد عدد من المخابز بمنطقة المحطة الجديدة نطاق حي أول مدينة الإسماعيلية، وتم تحرير محضر إنتاج خبز ناقص الوزن لأحد المخابز.

وأكد "الإسكندراني"، على أن رغيف الخبز سلعة أساسية لكافة المواطنين ويجب مراعاة عدم المساس بها والتأكد من مطابقته للوزن المنصوص عليه؛ من أجل الحفاظ على حق المواطن الإسماعيلي في الحصول على رغيف خبز مثالي.

جانب من الجولة، فيتو

ووجَّه السكرتير العام، بضرورة تكثيف الجولات الرقابية لمفتشي التموين على المخابز البلدية بكافة أنحاء المحافظة؛ للتأكد من جودة ووزن رغيف الخبز المقدم للمواطنين، وخاصة أنه سلعة أساسية للمواطن البسيط لا يجب المساس بها، وكذلك اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

مشددًا، على ضرورة المرور اليومي على المخابز للتأكد من نظافتها، والتفتيش على نظافة دورات المياه بها بشكل خاص، والتأكد من توافر المنظفات والمطهرات بها.

وحرص "الإسكندراني" على الاستماع لآراء المواطنين في المخابز التي تم المرور عليها، لأخذها في الاعتبار عند تقييم المخابز.

