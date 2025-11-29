مياه القناة تستجيب لشكاوى أهالي عين غصين بالإسماعيلية وتقرر توصيل خدمات الصرف

18 حجم الخط

أعلن اللواء أحمد محمد رمضان رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اليوم السبت،الاستجابة الفورية لمطالب المواطنين وتوصيل الوصلات المنزلية علي شبكات الصرف الصحي لأهالي منطقة عواد سالم بقرية عين غصين.

حث المواطنين على سداد القيمة المستحقة

بالإضافة إلي حث المواطنين بالمنطقة علي سداد القيمة المستحقه عليهم، وذلك نظير حق الانتفاع علي الشبكة.

جانب من الأعمال، فيتو

استجابة فورية لمطالب الأهالي

وقال اللواء أحمد رمضان رئيس مياه القناة: إننا استجبنا فورا لمطالب أهالي منطقة عواد سالم بمنطقة عين غصين، وتم تشكيل لجنة اليوم بالمرور علي تلك المنطقة برئاسة علاء فؤاد رئيس القطاع التجاري، وعادل عبد النعيم مدير الشئون التجارية، ومدير ايرادات وتعاقدات وشبكات منطقة نفيشه، وذلك لعمل المعاينة الفنية لتوصيل الوصلات المنزلية علي شبكة الصرف الصحي بمنطقة عواد ابو سالم بعين غصين والاستماع والرد علي شكاوى المواطنين والعمل علي ايجاد حلول فورية لهم.

وكان اللواء أحمد رمضان رئيس مجلس إدارة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، قد استجاب فورا لدعوة أهالي منطقة عين غصين أمس الجمعة وقام بعمل زيارة العزب التابعة للقرية يرافقه عدد من القيادات الفنية والتنفيذية بالشركة، وقام بجولة ميدانية داخل العزب التابعة للقرية للوقوف بنفسه على احتياجات الأهالي ومتابعة مستوى الخدمات المقدمة لهم فى مجال مياه الشرب والصرف الصحى، واستمع إلى مشاكلهم ومطالبهم والعمل على تنفيذها وفق الإمكانيات المتاحة.

وأضاف اللواء أحمد رمضان، انه اصدر تعليماته بأعمال الإحلال والتجديد ورفع كفاءة محطة عين غصين التى تخدم تلك العزب، بالإضافة إلى التوسعات الخاصة بالمحطة، بالأضافة الي تغيير خطوط مواسير شبكات مياه الشرب القديمة، من الإسبستوس إلى مواسير PVC بأقطار مختلفة، مضيفا أننا نسعى جاهدين لضمان توفير خدمات مياه شرب على أعلى مستوي وتقليل الفاقد، وذلك للأستمرار فى تقديم خدمات متميزة مقدمة للمواطنين.

وأوضح اللواء أحمد رمضان، انه سوف يتم توفير سيارات مياه شرب بالعزب المتضررة من ضعف المياه، وذلك بالتزامن مع تنفيذ الحلول الفنية الجذرية لحل تلك المشكلة، لافتا انه سيتم التعامل مع كافة المشاكل المطروحة علي وجه السرعة ومتابعتها مع القطاعات المعنية، مبينا ان جولاته مستمرة علي جميع مراكز وقري وعزب محافظات القناه " السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، وذلك لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين سواء مياه الشرب أو الصرف الصحي.

