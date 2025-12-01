الإثنين 01 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ الإسماعيلية يتفقد محور "جبل مريم - معبر أبو سميحة"

جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو
18 حجم الخط

تفقد اللواء أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، اليوم الإثنين، أعمال إنشاء محور "جبل مريم – القرية الأوليمبية – معبر أبو سميحة" بديل طريق القناة، ليكون محورا تنمويا جديدا بالمحافظة، واستكمالا لخطة المحافظة بربط طرق المشروع القومي للطرق والكباري بالطرق المحلية، وربط قري المحافظة بالعاصمة.  

وكيل صحة الإسماعيلية تتفقد وحدة الغسيل الكلوى بمستشفى الحميات (صور)

غلق وإنذار 10 منشآت علاجية بالإسماعيلية

أبرز الحضور خلال الجولة

وذلك بحضور، المهندس أحمد الشيمي مدير مديرية الطرق والنقل بالإسماعيلية، المهندس ماجد بسيوني مدير عام التخطيط العمراني بالمحافظة، الدكتور جلال عبد الكريم رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية، العميد حمدي هندي المشرف العام على الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، العميد عفت راغب مستشار المحافظ للمتابعة الميدانية. 

جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتوطط
جانب من الجولة، فيتوطط

الهدف من إنشاء المحور الجديد 

 

وخلال جولته، أكد محافظ الإسماعيلية ان الهدف من إنشاء المحور تنمية المنطقة بالكامل في إطار اهتمام الدولة المصرية بتنمية الريف المصري، وأن إنشاء شبكة طرق جيدة يعد ضرورة مُلحَّة لخدمة الأهالي ودعم خطط التنمية، وانتقال التجارة والأفراد. 

و أشار "أكرم" إلى أن الطريق يمثل محورًا تنمويًا مهمًا، وسيربط عددا من المعابر، ما سيسهم في فتح آفاق جديدة للتنمية بالإسماعيلية. 

ومن جانبه، قال المهندس أحمد الشيمي مدير مديرية الطرق والنقل بالإسماعيلية، أن الطريق يقام بطول ٤ كيلومتر، وبعرض نهائي ١٤ مترا، ويربط مدينة الإسماعيلية بزمام قري عين غصين، الضبعية، وسرابيوم، كما يربط المعابر وطريق الإسماعيلية – السويس الزراعي، وطريق مصرف المحسمة، وطريق التعاون – جبل مريم. 

موعد الانتهاء من المحور 

من المقرر الانتهاء من الأعمال خلال عام، نظرًا لحجم الأعمال الهندسية المرافقة لإنشاء الطريق، وطبيعة المنطقة الواقع بها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية الإسماعيلية اليوم التخطيط العمراني الطرق والنقل بالاسماعيلية اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية المحور الجديـد المشروع القومي للطرق القرية الاوليمبية بالإسماعيلية

مواد متعلقة

وكيل صحة الإسماعيلية تتفقد وحدة الغسيل الكلوى بمستشفى الحميات (صور)

أكرم جلال يتابع الموقف التنفيذي للسوق الحضري بحي أول الإسماعيلية

غلق وإنذار 10 منشآت علاجية بالإسماعيلية

أسماء المصابات في حادث انقلاب ميكروباص بالإسماعيلية

الأكثر قراءة

التشكيل الرسمي لمباراة الإسماعيلي وحرس الحدود في كأس مصر

التشكيل الرسمي لمباراة قطر وفلسطين في كأس العرب

وزير العدل يشهد افتتاح المؤتمر الـ21 لرؤساء إدارات وهيئات قضايا الدولة

تفاصيل استبدال "التوكتوك" بسيارات بديلة بالقاهرة

الأرصاد تحذر من انخفاض كبير في درجات الحرارة

سوريا تفوز على تونس بهدف خربين في افتتاح كأس العرب

حصاد مشاركات منتخب مصر في بطولة كأس العرب.. 9 انتصارات في 21 مباراة.. وحسام حسن يتصدر قائمة الهدافين

السيسي يهنئ منتخب مصر للكاراتيه لذوي الاحتياجات الخاصة

خدمات

المزيد

سعر الفاكهة اليوم، انخفاض البرتقال والعنب والكانتلوب في سوق العبور

انخفاض البلطي والمكرونة والكابوريا، سعر السمك والجمبري اليوم في سوق العبور

سعر الخضار اليوم، انخفاض 9 أصناف أبرزها الطماطم والبصل والبسلة

ضوابط الاقتراع في انتخابات مجلس النواب وفقا للقانون

المزيد

انفوجراف

قبل صدام كأس العرب.. أرقام مواجهات مصر والكويت (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل التثاؤب أثناء الصلاة وقراءة القرآن من علامات الحسد؟، أسامة قابيل يجيب (فيديو)

هل نشر الأذكار على مواقع التواصل الاجتماعي بدعة؟ الإفتاء ترد

تفسير حلم تسلق الجبل في المنام وعلاقته بمواجهة تحديات كبيرة

المزيد
الجريدة الرسمية
ads