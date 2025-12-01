محافظ الإسماعيلية يتفقد محور "جبل مريم - معبر أبو سميحة"

18 حجم الخط

تفقد اللواء أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، اليوم الإثنين، أعمال إنشاء محور "جبل مريم – القرية الأوليمبية – معبر أبو سميحة" بديل طريق القناة، ليكون محورا تنمويا جديدا بالمحافظة، واستكمالا لخطة المحافظة بربط طرق المشروع القومي للطرق والكباري بالطرق المحلية، وربط قري المحافظة بالعاصمة.

أبرز الحضور خلال الجولة

وذلك بحضور، المهندس أحمد الشيمي مدير مديرية الطرق والنقل بالإسماعيلية، المهندس ماجد بسيوني مدير عام التخطيط العمراني بالمحافظة، الدكتور جلال عبد الكريم رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية، العميد حمدي هندي المشرف العام على الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، العميد عفت راغب مستشار المحافظ للمتابعة الميدانية.

جانب من الجولة، فيتو

جانب من الجولة، فيتوطط

الهدف من إنشاء المحور الجديد

وخلال جولته، أكد محافظ الإسماعيلية ان الهدف من إنشاء المحور تنمية المنطقة بالكامل في إطار اهتمام الدولة المصرية بتنمية الريف المصري، وأن إنشاء شبكة طرق جيدة يعد ضرورة مُلحَّة لخدمة الأهالي ودعم خطط التنمية، وانتقال التجارة والأفراد.

و أشار "أكرم" إلى أن الطريق يمثل محورًا تنمويًا مهمًا، وسيربط عددا من المعابر، ما سيسهم في فتح آفاق جديدة للتنمية بالإسماعيلية.

ومن جانبه، قال المهندس أحمد الشيمي مدير مديرية الطرق والنقل بالإسماعيلية، أن الطريق يقام بطول ٤ كيلومتر، وبعرض نهائي ١٤ مترا، ويربط مدينة الإسماعيلية بزمام قري عين غصين، الضبعية، وسرابيوم، كما يربط المعابر وطريق الإسماعيلية – السويس الزراعي، وطريق مصرف المحسمة، وطريق التعاون – جبل مريم.

موعد الانتهاء من المحور

من المقرر الانتهاء من الأعمال خلال عام، نظرًا لحجم الأعمال الهندسية المرافقة لإنشاء الطريق، وطبيعة المنطقة الواقع بها.

