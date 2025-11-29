أسماء المصابات في حادث انقلاب ميكروباص بالإسماعيلية

18 حجم الخط

حصلت فيتو على أسماء عدد من الفتيات المصابات في حادث انقلاب السيارة الميكروباص التي كانت تقلهن بطريق الصالحية بالإسماعيلية، وتحديدا بالقرب من الكوبري العلوي بالقصاصين الجديدة.

أسماء المصابات في الحادث

وأسفر الحادث عن إصابة كل من: بسملة عبدالهادي السيد 18 عاما من أبوصوير، وهدى أحمد عبدالرازق 25 عاما من المحسمة، وفاطمة أمين محمد 17 عاما من أبوصوير، مريم شعبان عبدالمقصود 17 عاما من أبو صوير، تيسير السيد عبدالرازق 26 عاما أبو صوير، وروان عزت محمد 17 عاما من أبوصوير مصابة بغيبوبة تامة، سارة جميل السيد 17 عاما، مايسة محمد وجدي 45 عاما، ونجاة مصطفى محمد 45 عاما من أبو صوير، وإيمان عبدالهادي السيد 17 عاما، ومحمود أسامة جمعة 25 عاما “سائق".

إصابة 13 فتاة في حادث انقلاب ميكروباص بالإسماعيلية

وكانت قد أصيبت 13 فتاة بإصابات مختلفة جراء انقلاب السيارة الميكروباص التي كانت تقلهن بطريق الصالحية بالإسماعيلية.

إخطار بوقوع حادث

وكانت قد تلقت غرفة عمليات هيئة الإسعاف المصرية في محافظة الإسماعيلية، اخطارا يفيد بانقلاب سيارة ميكروباص بطريق الصالحية بالإسماعيلية، مما أسفر عن إصابة 13 فتاة والسائق.

انتقال الأجهزة المعنية لمكان الحادث

وعلى الفور انتقلت الأجهزة المعنية في محافظة الإسماعيلية، إلى مكان الحادث للوقوف على ملابساته ومعاينة المنطقة ومعرفة أسباب الحادثة وتحرير المحضر اللازم.

الدفع بعدد من سيارات الإسعاف

ودفع فرع هيئة الإسعاف المصرية في محافظة الإسماعيلية بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابات إلى مستشفى القصاصين.

وقالت مصادر طبية في المستشفى إن المصابات وصلن إلى المستشفى وهن يعانين من جروح وكسور حيث تم إسعافهم وإيداعهم بالمستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

رفع آثار الحادث

ومن جانبها تقوم إدارة المرور بالتعاون مع الوحدة المحلية بالعمل على رفع آثار الحادث عن الطريق لتسهيل حركة عبور السيارات.



