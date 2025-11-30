وكيل صحة الإسماعيلية تتفقد وحدة الغسيل الكلوى بمستشفى الحميات (صور)

18 حجم الخط

أجرت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة جولة تفقدية لمتابعة انتظام سير العمل بمستشفى حميات الإسماعيلية، يرافقها الدكتورة داليا نور الدين مدير إدارة الطب العلاجي، والدكتور رضا سعيد مدير مكتب الدعم الفنى والدكتور محمد الشحات مدير مستشفى حميات الإسماعيلية

المرور على عيادة العلاج الطبيعي

وبدأت وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية جولتها بالمرور على عيادة العلاج الطبيعى للاطلاع على جودة الخدمات المقدمة للمترددين على العيادة، وتابعت تواجد فنيى الأشعة وكفاءة الأجهزة بقسم الأشعة.

جانب من الجولة

تفقد أقسام العناية المركزة

وحرصت وكيل وزارة الصحة على تفقد قسم العناية المركزة والاطمئنان على الحالة الصحية للمرضى، والبالغ عددهم تسع حالات، وتلقيهم خدمة طبية لائقة واطلعت على جدول النوبتجيات والتزام الفريق الطبي وتوافر الأدوية والمستلزمات، والتوجيه بالمتابعة لما تم صرفه من قبل مخازن المستشفى والمديرية

جانب من الجولة

تفقد حالات المرضي بقسم الغسيل الكلوى

واستكملت وكيل وزارة الصحة في الإسماعيلية الجولة، بتفقد حالات المرضى بقسم الغسيل الكُلوى واطمأنت على حسن رعاية المرضى وتلقيهم خدمة طبية متكاملة، واستمعت إلى مقترحات الفريق الطبي لتطوير الأداء بالقسم لضمان كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، وتابعت بالمرور الميداني على غرفة طوارئ الغسيل الكلوى وجاهزية غرفة طوارئ الغسيل الكلوى ومطبخ المستشفى.

جانب من الجولة

جانب من الجولة

وأكدت وكيل وزارة الصحة على استمرار المرور والمتابعة لأعمال الصيانة وتلافى السلبيات من قِبل إدارة الطب العلاجى وفرق إشراف المديرية والعرض أولا بأول لما تم إنجازه دوريًا.

تأتى الزيارة بناء على توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان وتكليفات اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية بتكثيف المرور والمتابعة الدورية للمستشفيات والمنشآت الصحية.

