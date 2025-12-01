الإثنين 01 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ الإسماعيلية يعقد لقاءً جماهيريا مع عدد من أهالي عين غصين والضبعية

جانب من اللقاء، فيتو
جانب من اللقاء، فيتو
18 حجم الخط

عقد اللواء أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، اليوم الإثنين، لقاءً جماهيريًّا موسَّعًا مع عدد من أهالي قريتي عين غصين والضبعية بمنطقة جبل مريم؛ للاستماع إلى مطالبهم واحتياجاتهم وبحث المقترحات التي تسهم في تطوير المنطقة. 

وكيل صحة الإسماعيلية تتفقد وحدة الغسيل الكلوى بمستشفى الحميات (صور)

أكرم جلال يتابع الموقف التنفيذي للسوق الحضري بحي أول الإسماعيلية

وجاء ذلك في إطار حرص الدولة على تحسين جودة الحياة للمواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم.

جانب من اللقاء، فيتو
جانب من اللقاء، فيتو
جانب من اللقاء، فيتو
جانب من اللقاء، فيتو
جانب من اللقاء، فيتو
جانب من اللقاء، فيتو

أبرز الحضور خلال اللقاء 

وحضر اللقاء المهندس أحمد الشيمي مدير مديرية الطرق والنقل بالإسماعيلية، الدكتور جلال عبد الكريم رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية، العميد عفت راغب مستشار المحافظ للمتابعة الميدانية، العميد حمدي هندي المشرف العام على الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، المهندس ماجد بسيوني مدير عام التخطيط العمراني بالمحافظة، نعمة محمود رئيس قرية عين غصين، وهالة العدوي رئيس قرية الضبعية.

جانب من اللقاء، فيتو
جانب من اللقاء، فيتو
جانب من اللقاء، فيتو
جانب من اللقاء، فيتو
جانب من اللقاء، فيتو
جانب من اللقاء، فيتو

تنمية قرى الريف 

وخلال اللقاء، أكد محافظ الإسماعيلية حرص الدولة على تعزيز فرص تنمية الريف المصري، وأن منهج العمل خلال الفترة الحالية يعتمد على إشراك المواطنين في التخطيط والتنفيذ لضمان تحقيق أفضل النتائج، مضيفًا أن التواصل المباشر مع الأهالي يساعد على تحديد الاحتياجات الفعلية ووضع حلول مناسبة لكل منطقة.

وخلال الاجتماع، طرح الأهالي عددًا من التحديات التي تواجههم، المتعلقة بالخدمات العامة وتطوير الأراضي والزراعات القائمة، إلى جانب المقترحات الخاصة بتوفير فرص عمل وتنفيذ مشروعات جديدة تدعم التنمية الاقتصادية.

وفي ختام اللقاء، أكد محافظ الإسماعيلية استمرار التنسيق بين المحافظة وجميع الجهات المعنية، مشيرًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تنفيذ عدد من المشروعات الخدمية والتنموية التي تستهدف تعزيز الاستقرار وتحسين جودة الحياة، قائلًا: «نعمل دائمًا على تعظيم المنفعة للمواطنين، والارتقاء بمستوى الخدمات في كل قرى ومناطق المحافظة».

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة التخطيط العمراني الخدمات المقدمة منطقة جبل مريم بالإسماعيلية أهالى عين غصين عين غصين

مواد متعلقة

وكيل صحة الإسماعيلية تتفقد وحدة الغسيل الكلوى بمستشفى الحميات (صور)

أكرم جلال يتابع الموقف التنفيذي للسوق الحضري بحي أول الإسماعيلية

أسماء المصابات في حادث انقلاب ميكروباص بالإسماعيلية

إصابة 13 فتاة في انقلاب ميكروباص بالإسماعيلية

الأكثر قراءة

التشكيل الرسمي لمباراة الإسماعيلي وحرس الحدود في كأس مصر

وزير العدل يشهد افتتاح المؤتمر الـ21 لرؤساء إدارات وهيئات قضايا الدولة

تفاصيل استبدال "التوكتوك" بسيارات بديلة بالقاهرة

الأرصاد تحذر من انخفاض كبير في درجات الحرارة

التشكيل الرسمي لمباراة قطر وفلسطين في كأس العرب

سوريا تفوز على تونس بهدف خربين في افتتاح كأس العرب

حصاد مشاركات منتخب مصر في بطولة كأس العرب.. 9 انتصارات في 21 مباراة.. وحسام حسن يتصدر قائمة الهدافين

السيسي يهنئ منتخب مصر للكاراتيه لذوي الاحتياجات الخاصة

خدمات

المزيد

سعر الفاكهة اليوم، انخفاض البرتقال والعنب والكانتلوب في سوق العبور

انخفاض البلطي والمكرونة والكابوريا، سعر السمك والجمبري اليوم في سوق العبور

سعر الخضار اليوم، انخفاض 9 أصناف أبرزها الطماطم والبصل والبسلة

ضوابط الاقتراع في انتخابات مجلس النواب وفقا للقانون

المزيد

انفوجراف

قبل صدام كأس العرب.. أرقام مواجهات مصر والكويت (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل التثاؤب أثناء الصلاة وقراءة القرآن من علامات الحسد؟، أسامة قابيل يجيب (فيديو)

هل نشر الأذكار على مواقع التواصل الاجتماعي بدعة؟ الإفتاء ترد

تفسير حلم تسلق الجبل في المنام وعلاقته بمواجهة تحديات كبيرة

المزيد
الجريدة الرسمية
ads