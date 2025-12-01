محافظ الإسماعيلية يعقد لقاءً جماهيريا مع عدد من أهالي عين غصين والضبعية

18 حجم الخط

عقد اللواء أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، اليوم الإثنين، لقاءً جماهيريًّا موسَّعًا مع عدد من أهالي قريتي عين غصين والضبعية بمنطقة جبل مريم؛ للاستماع إلى مطالبهم واحتياجاتهم وبحث المقترحات التي تسهم في تطوير المنطقة.

وجاء ذلك في إطار حرص الدولة على تحسين جودة الحياة للمواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم.

جانب من اللقاء، فيتو

جانب من اللقاء، فيتو

جانب من اللقاء، فيتو

أبرز الحضور خلال اللقاء

وحضر اللقاء المهندس أحمد الشيمي مدير مديرية الطرق والنقل بالإسماعيلية، الدكتور جلال عبد الكريم رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية، العميد عفت راغب مستشار المحافظ للمتابعة الميدانية، العميد حمدي هندي المشرف العام على الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، المهندس ماجد بسيوني مدير عام التخطيط العمراني بالمحافظة، نعمة محمود رئيس قرية عين غصين، وهالة العدوي رئيس قرية الضبعية.

جانب من اللقاء، فيتو

جانب من اللقاء، فيتو

جانب من اللقاء، فيتو

تنمية قرى الريف

وخلال اللقاء، أكد محافظ الإسماعيلية حرص الدولة على تعزيز فرص تنمية الريف المصري، وأن منهج العمل خلال الفترة الحالية يعتمد على إشراك المواطنين في التخطيط والتنفيذ لضمان تحقيق أفضل النتائج، مضيفًا أن التواصل المباشر مع الأهالي يساعد على تحديد الاحتياجات الفعلية ووضع حلول مناسبة لكل منطقة.

وخلال الاجتماع، طرح الأهالي عددًا من التحديات التي تواجههم، المتعلقة بالخدمات العامة وتطوير الأراضي والزراعات القائمة، إلى جانب المقترحات الخاصة بتوفير فرص عمل وتنفيذ مشروعات جديدة تدعم التنمية الاقتصادية.

وفي ختام اللقاء، أكد محافظ الإسماعيلية استمرار التنسيق بين المحافظة وجميع الجهات المعنية، مشيرًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تنفيذ عدد من المشروعات الخدمية والتنموية التي تستهدف تعزيز الاستقرار وتحسين جودة الحياة، قائلًا: «نعمل دائمًا على تعظيم المنفعة للمواطنين، والارتقاء بمستوى الخدمات في كل قرى ومناطق المحافظة».

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.