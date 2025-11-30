أكرم جلال يتابع الموقف التنفيذي للسوق الحضري بحي أول الإسماعيلية

18 حجم الخط

عقد اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، اليوم الأحد، اجتماعًا موسعًا لمتابعة الموقف التنفيذي للسوق الحضري بحي أول مدينة الإسماعيلية والمقرر افتتاحه في ال25 من شهر ديسمبر ٢٠٢٥؛ لدعم الصناعة المحلية وتعزيز التنافسية وتوفير فرص عمل مناسبة للشباب وتمكين المرأة.

أبرز الحضور خلال الاجتماع

وذلك بحضور المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، اللواء طارق محمود اليمني السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية، أكرم الشافعي رئيس الغرفة التجارية المصرية بالإسماعيلية، المهندس مصطفى أبوحديد رئيس جمعية المستثمرين، محمد عبد القادر مدير المنطقة الصناعية بالإسماعيلية، الدكتور جلال عبد الكريم رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية، محمد عيد رئيس مركز ومدينة القنطرة غرب، أمير عبد الله رئيس حي أول، ومديري عموم مديريات الطرق والتضامن الاجتماعي والصحة والإسكان، مستشاري الوزير المحافظ "للصيانة والمتابعة الميدانية، والمشروعات والثقافة"، ومديري عموم "إدارات الحسابات الخاصة والشئون المالية والإدارية والموارد البشرية والتخطيط العمراني والشئون القانونية والمكتب الفني، العلاقات العامة والسياحة والعلاقات الخارجية والداخلية والإعلام وتكافؤ الفرص والتطوير والتجميل، وخدمة المستثمرين" بالمحافظة وممثلي متابعة المحافظ والمجتمع المدني.

جانب من الاجتماع، فيتو

جانب من الاجتماع، فيتو

بحث الاستغلال الأمثل للسوق الحضري

جاء الاجتماع لبحث ومناقشة الاستغلال الأمثل للسوق الحضري (إسماعيلية outlet)، والذي يمثل انطلاقة جديدة لمحافظة الإسماعيلية نحو فتح مجالات وفرص عمل لأبناء المحافظة، فهو مجمع تجاري متكامل له موقع متميز يمكن من خلاله خدمة أصحاب المصانع في القنطرة غرب، البياضية، والمنطقة الصناعية الأولى والثانية بعرض منتجاتهم وسط مدينة الإسماعيلية بما يسمح بتشجيع حركة التجارة وزيادة المعروض من المنتجات الجافة من ملابس وأحذية وشنط وجلود ومواد غذائية معبئة، بهدف توفير منصة تسويقية حديثة تعزز المنتجات المحلية وتسهل وصولها للمستهلك.

وأوضح أكرم أن محافظة الإسماعيلية تسير نحو رؤية متطورة من خلال تقديم خدمات لوجيستية متكاملة وبنية تحتية متطورة، حيث يمثل المشروع نقلة نوعية في دعم الصناعيين، من خلال توفير مساحات عرض مجهزة لعرض المنتجات الصناعية بجودة عالية.

جانب من الاجتماع، فيتو

جانب من الاجتماع، فيتو

جانب من الاجتماع، فيتو

مشيرًا أن المشروع يتيح عملية ربط المنتجين بالمستهلكين؛ لضمان وصول أوسع بالإضافة لموقعه المتميز ووجود موقف عمومي بجواره يربط المدينة بالمراكز.

وأوضح أكرم أنه سيتم التعاقد فورًا مع أصحاب المحال التجارية التي تقوم بالتجهيز الفعلي للمحال وتشغيله فورًا لإثبات جدية التعاقد ودعى أكرم أصحاب المصانع لزيارة هذا المجمع التجاري المتميز خاصة مع وجود قيمة إيجارية تنافسية تسمح لأصحاب المصانع الصغيرة لفتح نافذة بيع متميزة بهذا المكان.

عقد حفل كلثوميات بالإسماعيلية

وفي سياق آخر، أشار أكرم إلى أن المحافظة ستشهد فترة من الاحتفالات والمهرجانات والاتفاقيات الهامة في تاريخ المحافظة، وعددًا من الفعاليات المميزة التي ستضع المحافظة على خارطة السياحة العالمية منها: حفل كلثوميات والمقرر عقده نهاية ديسمبر القادم، بالإضافة إلى عدد من الاحتفاليات الجاري التنسيق والإعداد لها.

وعلى هامش الاجتماع، وجَّه أكرم رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالاهتمام والارتقاء بمنظومة النظافة على مستوى المحافظة والحفاظ على الشكل الحضاري والجمالي للمحافظة.

جدير بالذكر، أن"السوق الحضري" مُقام على مساحة إجمالية ٦٥٠٠م٢ بمنطقة حي العرب بالمحطة الجديدة نطاق حي أول، ويضم عدد ١١٧ محال تجاري وعدد ٣ كافيتريا ومطاعم ومبنى إداري وغرفة تحكم مركزي وكاميرات مراقبة ووحدة إطفاء وغرفة للأمن والحراسة وعدد ٢ حمام ومسطح أخضر وساحة انتظار خارجية للسيارات ويسهم السوق في خلق بيئة تنافسية تحفز الصناعيين والمستثمرين على تحسين جودة منتجاتهم، مع دعم الميزات التنافسية لمحافظة الإسماعيلية كوجهة صناعية وتجارية رائدة في إقليم قناة السويس.

بهذه الخطوة، تؤكد المحافظة التزامها بتحقيق التنمية المستدامة عبر مشروعات مبتكرة تدمج بين مصالح المستثمرين والمواطنين، وتعزز مكانتها كحاضنة للصناعة الوطنية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.