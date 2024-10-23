فوائد اللبن قبل النوم، يعالج الأرق ويساعد على الاسترخاء والنوم الهادئ

فوائد اللبن قبل النوم، اللبن من المشروبات المهمة التي اعتدنا تناولها منذ القدم فهو غني بالكالسيوم وفيتامين د والبروتين ويساعد فى تعزيز صحة العظام.

وفوائد اللبن قبل النوم، عديدة فهو غني بالعناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم ويساعد على النوم الهادئ وينصح الخبراء بتناوله.

أهمية تناول اللبن قبل النوم

ويقول الدكتور أحمد السيد أخصائي التغذية العلاجية، إن اللبن من المشروبات الصحية التي تحمل فوائد عديدة للجسم، وخاصة عند تناوله قبل النوم، وتتعدد الأسباب التي تجعل من اللبن خيار مثالي كوجبة خفيفة ليلًا، ويعود ذلك إلى مكوناته الغذائية وفوائده الصحية.

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فوائد اللبن قبل النوم

وأضاف السيد، أن من فوائد اللبن قبل النوم:

اللبن يحتوي على الكالسيوم والمغنيسيوم، وهما عنصران مهمان لصحة العظام والأسنان، وتناول اللبن قبل النوم يساهم في تعزيز امتصاص هذه المعادن، مما يساعد على تحسين صحة العظام.

الكالسيوم يلعب دور في تنظيم عملية النوم، حيث يساهم في إفراز الميلاتونين، وهو الهرمون الذي يساعد على تنظيم دورة النوم.

اللبن يحتوي على البروتينات، وخاصة الكازين، الذي يتم هضمه ببطء، هذا يعني أن تناول اللبن قبل النوم يمد الجسم بالبروتين لفترة طويلة، مما يساعد في إصلاح الأنسجة وبناء العضلات أثناء النوم، لذا، يعتبر اللبن خيار مثالي للرياضيين أو لأولئك الذين يسعون للحفاظ على كتلة عضلية صحية.

اللبن غني بمركبات التربتوفان، وهو حمض أميني يلعب دور أساسي في إنتاج السيروتونين، الذي يتحول بدوره إلى الميلاتونين، هذه العملية تعزز الشعور بالاسترخاء والهدوء، مما يسهل الدخول في النوم ويساعد على تحسين جودته، لذا، يُنصح بتناول اللبن للأشخاص الذين يعانون من مشاكل في النوم أو الأرق.

يحتوي اللبن على البروبيوتيك، وهي بكتيريا نافعة تسهم في تعزيز صحة الجهاز الهضمي، وتناول اللبن قبل النوم يساعد في تحسين الهضم، مما يساهم في تجنب أي مشكلات هضمية قد تؤثر على النوم، وتحسين صحة الأمعاء يمكن أن يكون له تأثير إيجابي على الصحة العامة، مما يجعل الشخص يشعر بالنشاط والحيوية في اليوم التالي.

اللبن منخفض السعرات الحرارية نسبيًا، مما يجعله بديل صحي للوجبات الخفيفة الغنية بالسكريات أو الدهون.

بفضل مذاقه اللذيذ وفوائده العديدة، يمكن أن يكون اللبن قبل النوم خيار ممتاز لزيادة الرفاهية العامة وتعزيز نوعية النوم.

وتابع، تناول اللبن قبل النوم يوفر فوائد صحية متعددة، من تحسين جودة النوم إلى دعم صحة العظام والجهاز الهضمي، لذلك، يُنصح بإضافته إلى روتينك الليلي للحصول على أقصى استفادة من خصائصه الصحية.