فوائد حمض الجليكوليك للبشرة وكيفية استخدامه

يعد حمض الجليكوليك أحد المكونات النشطة الأكثر شيوعًا في منتجات العناية بالبشرة، وهو مشتق من قصب السكر وهو نوع من أحماض ألفا هيدروكسي (AHAs)، وهي أحماض للوجه قابلة للذوبان في الماء (مما يعني أنها تذوب في الماء وليس الزيت، وعادة ما تعمل بشكل أفضل على سطح الجلد).

وبما أن حمض الجليكوليك هو أصغر أحماض ألفا هيدروكسي حجمًا، فإنه يستطيع في الواقع اختراق الجلد بعمق أكبر من الأحماض الأخرى، ويستخدم الحمض كمقشر للمساعدة في التخلص من خلايا الجلد الميتة وفتح المسام المسدودة، لتصبح البشرة تبدو أكثر إشراق ونعومة ونضارة، وفقًا لموقع “Cleveland Clinic” الطبي.

فوائد حمض الجليكوليك للبشرة

يحتوي حمض الجليكوليك على عنصر مضاد للشيخوخة يساعد على تحسين لون وملمس البشرة، كما أن حمض الجليكوليك هو مقشر، مما يعني أنه:

يزيل خلايا الجلد الميتة وينظف المسام المسدودة.

يمنع ظهور الرؤوس السوداء والبثور.

يحفز إنتاج الكولاجين.

يحسن مظهر الخطوط الدقيقة والتجاعيد.

يفتح البشرة ويجعل لونها أكثر تناسقًا.

يخفف البقع الداكنة الناتجة عن أضرار الشمس الخفيفة أو حب الشباب.

يساعد على امتصاص المنتجات الأخرى التي تخترق الجلد، مثل حمض الهيالورونيك الذي يساعد على ترطيب البشرة.

من يجب أن يتوخى الحذر عند استخدامه؟

يجب توخي الحذر بشأن استخدام المنتجات التي تحتوي على حمض الجليكوليك إذا كان الشخص يعاني مما يلي:

البشرة الحساسة.

البشرة الجافة.

الوردية (Rosacea).

الأكزيما.

عدوى جلدية نشطة.

فيمكن لمعظم الناس الاستفادة من حمض الجليكوليك، ولكن إذا كانت البشرة حساسة أو لا تلتئم، فقد يسبب تهيجًا أكبر.

كما أن حمض الجليكوليك آمن بشكل عام أثناء الحمل عند استخدامه بتركيزات منخفضة، ولكن إذا كانت السيدة حاملًا أو مرضعة، يجب استشارة طبيبك قبل استخدامه.

كيفية استخدام حمض الجليكوليك

من الضروري البدء ببطء عند استخدام المنتجات التي تحتوي على حمض الجليكوليك، واختبار كمية صغيرة على منطقة واحدة من الجلد ومراقبة كيفية تفاعل الجسم.

ويمكن البدء باستخدام حمض الجليكوليك مرة أو مرتين في الأسبوع وتتدرج في استخدامه ليليًا إذا شعر الشخص أن البشرة تتحمله.

يجب استخدام حمض الجليكوليك ليلًا. فهو، مثل الريتينول، يزيد من حساسية للشمس، وعندما البدء في استخدامه لأول مرة، قد يحتاج الشخص إلى تجنب استخدام حمض الجليكوليك مع:

مقشرات أخرى، مثل حمض اللاكتيك وحمض الساليسيليك.

الريتينول.

سيرومات فيتامين سي.

تعتبر منتجات حمض الجليكوليك آمنة للاستخدام في المنزل لأنها عادة ما تحتوي على تركيزات أقل من أحماض الوجه، ولكن التقشيرات الكيميائية التي تتم في العيادات تستخدم تركيزات أعلى، وعادة ما تكون هذه مخصصة للأشخاص الذين يحتاجون إلى نتائج فورية أكثر أو يعانون من حالات جلدية أكثر استمرارًا، مثل فرط التصبغ والكلف.

