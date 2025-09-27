فوائد اللبن، يقلل التوتر ويحسن المزاج ويقوي المناعة

فوائد اللبن الحليب، يُعدّ اللبن الحليب واحدًا من أقدم الأغذية التي اعتمد عليها الإنسان منذ آلاف السنين، ولا يزال حتى اليوم يحتل مكانة خاصة على موائد الشعوب المختلفة.



فهو ليس مجرد مشروب تقليدي يرافق وجبات الإفطار أو العشاء، بل مصدر متكامل للعناصر الغذائية الأساسية التي يحتاجها الجسم يوميًا للنمو، وتقوية العظام، ودعم المناعة.



ومع تطور الدراسات العلمية الحديثة، أثبتت الأبحاث أن فوائد اللبن تتجاوز ما هو شائع، ليصبح غذاءً علاجيًا ووقائيًا في آن واحد.

أهم فوائد اللبن الحليب للجسم



أوضحت الدكتورة هدى مدحت أخصائية التغذية العلاجية، أن اللبن الحليب هو غذاء متكامل يجمع بين العديد من الفوائد الصحية، لذلك يبقى اللبن خيارًا ذهبيًا على كل مائدة، وكوبًا من الصحة لا ينبغي الاستغناء عنه في أي مرحلة عمرية، وهو ما تستعرضه في السطور التالية.





مصدر غني بالكالسيوم لبناء العظام والأسنان

أول ما يتبادر إلى الذهن عند الحديث عن اللبن هو الكالسيوم، إذ يُعتبر من أغنى المصادر الطبيعية لهذه المادة المعدنية. الكالسيوم عنصر أساسي في تكوين العظام والأسنان والحفاظ على قوتها، كما يساعد في الوقاية من مرض هشاشة العظام الذي يصيب الكثيرين خاصة بعد سن الأربعين. الأطفال والمراهقون في مرحلة النمو يحتاجون بشدة إلى اللبن لضمان بناء هيكل عظمي قوي، والنساء بشكل خاص يُنصحن بالحرص على شرب كوب من اللبن يوميًا لتعويض النقص المحتمل مع التقدم في العمر.

بروتين عالي الجودة

يحتوي اللبن على بروتينات كاملة تضم جميع الأحماض الأمينية الأساسية التي لا يستطيع الجسم إنتاجها بمفرده. هذه البروتينات تسهم في بناء العضلات، إصلاح الأنسجة التالفة، وتعزيز صحة الجلد والشعر والأظافر. لذلك يُعد اللبن خيارًا مثاليًا للرياضيين والأشخاص الذين يرغبون في زيادة الكتلة العضلية أو الحفاظ عليها.

فيتامينات ومعادن متعددة

اللبن ليس غنيًا بالكالسيوم فقط، بل يحتوي على مجموعة واسعة من الفيتامينات والمعادن، منها:

فيتامين D: يساعد على امتصاص الكالسيوم والفوسفور ويقي من هشاشة العظام.

فيتامين B12: ضروري لتكوين خلايا الدم الحمراء وصحة الجهاز العصبي.

فيتامين A: يحافظ على صحة العيون ويقوي المناعة.

البوتاسيوم: يساهم في ضبط ضغط الدم وحماية القلب.

الفوسفور والمغنيسيوم: يدعمان صحة العظام والأسنان ويشاركان في مئات التفاعلات الحيوية داخل الجسم.

اللبن لصحتك

تعزيز صحة القلب

تشير الدراسات إلى أن اللبن يمكن أن يساهم في تحسين صحة القلب والأوعية الدموية بفضل احتوائه على البوتاسيوم الذي يساعد على توسيع الأوعية الدموية وخفض ضغط الدم المرتفع. كما أن اللبن قليل أو منزوع الدسم يعد خيارًا صحيًا للأشخاص الذين يعانون من مشاكل القلب أو ارتفاع الكوليسترول، لأنه يمنح الجسم عناصر غذائية هامة دون زيادة الدهون المشبعة.

تقوية جهاز المناعة

اللبن يحتوي على بروتينات ومواد مضادة للأكسدة تدعم جهاز المناعة، مما يساعد الجسم على مواجهة العدوى والالتهابات. كما أن الزنك والسيلينيوم المتواجدين في اللبن لهما دور أساسي في تحفيز المناعة وتعزيز قدرة الجسم على مقاومة الأمراض.

تحسين الهضم وصحة الأمعاء

اللبن الطبيعي يحتوي على بكتيريا نافعة (اللاكتوباسيلوس) التي تعزز صحة الجهاز الهضمي. هذه البكتيريا تساعد على هضم اللاكتوز وتقليل مشاكل الانتفاخ والإسهال، كما تحافظ على توازن البكتيريا الجيدة في الأمعاء، وهو ما ينعكس إيجابًا على امتصاص الغذاء وصحة الجهاز المناعي.

دعم الوزن الصحي

اللبن يمكن أن يكون صديقًا للأشخاص الذين يسعون لإنقاص الوزن، إذ يمنحهم شعورًا بالشبع لفترات طويلة بفضل محتواه من البروتين. كما أن الكالسيوم الموجود فيه يساعد في تنظيم عملية حرق الدهون في الجسم. اختيار اللبن قليل الدسم أو الخالي من الدسم يُعد خيارًا مناسبًا للراغبين في الحفاظ على وزن مثالي.

تحسين الحالة المزاجية والنوم

اللبن يحتوي على التربتوفان، وهو حمض أميني يساعد الدماغ على إنتاج السيروتونين والميلاتونين، وهما هرمونا السعادة والنوم. لهذا يُنصح بشرب كوب من اللبن الدافئ قبل النوم لتقليل التوتر والمساعدة على الاسترخاء والنوم العميق.

وقاية من بعض الأمراض المزمنة

تشير بعض الأبحاث إلى أن استهلاك اللبن بانتظام قد يقلل من مخاطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني، حيث يساهم في تحسين استجابة الجسم للأنسولين. كما أن مضادات الأكسدة الموجودة فيه تعمل على مكافحة الشوارد الحرة التي تسبب تلف الخلايا، مما يقي من السرطانات وأمراض الشيخوخة المبكرة.

اللبن للأطفال والحوامل

للأطفال، يُعتبر اللبن حجر أساس في بناء أجسامهم وتزويدهم بالعناصر الغذائية التي يحتاجونها للنمو العقلي والجسدي. أما للنساء الحوامل، فهو مهم بشكل خاص لأنه يوفر الكالسيوم والفوليك أسيد والبروتين الضروري لتطور الجنين وصحة الأم.

نصائح عند استهلاك اللبن

يُفضل تناول اللبن الطازج المبستر لضمان خلوه من البكتيريا الضارة.

للأشخاص الذين يعانون من حساسية اللاكتوز يمكنهم اختيار اللبن الخالي من اللاكتوز أو مشتقاته.

من الأفضل تنويع طرق تناول اللبن، سواء بشربه مباشرة، أو إضافته للعصائر والشوفان، أو إدخاله في وصفات الطعام.

