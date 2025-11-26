الأربعاء 26 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

صحة ومرأة

فوائد ماء الشعير، تنقص الوزن وتقلل الكوليسترول بالدم

ماء الشعير، فيتو
ماء الشعير، فيتو
18 حجم الخط

الشعير من الحبوب الشهيرة والقديمة التي عرفت منذ القدم وكان يستخدم في صناعة المخبوزات وأيضًا في الطب القديم ويدخل في صناعات عديدة.

وفوائد الشعير عديدة لقيمته الغذائية العالية حيث يحتوي على نسبة عالية من الألياف والعناصر الغذائية المهمة وهو قليل السعرات الحرارية.

ويقول الدكتور عماد سلامة أخصائي التغذية العلاجية، إن الشعير من الحبوب المهمة ولكن يستخدم منذ القدم ويدخل في العديد من الوصفات، ولكن ماهو افضل هو ماء الشعير له. مشروب مهم لإنقاص الوزن سريعا بدون ريجيم قاسى أو مكملات أو حرمان من الطعام، فهو مشروب يمنح الشعور بالشبع وينظف الجسم من السموم ويقلل الوزن وينظم الهضم والهرمونات.

فوائد الشعير في إنقاص الوزن 

وأضاف سلامة، أن ماء الشعير يحض من خلال على حبوب الشعير فى الماء ويمكن تصفيته أو تركه كما هو ويمكن نضيف له العسل أو الليمون حتى يكون المذاق مميز.

وتابع، أن الشعير يقلل الرغبة في تناول الطعام ويمنح الشعور بالشبع لفترة طويلة، كما أن سعراته الحرارية قليلة ولا يحتوي على الدهون ويرطب الجسم ويتم هضمه ببطء وبالتالى لا يسبب الهبوط بعد الطعام، وإذا تم تناول ماء الشعير الدافيء على الريق في الصباح سنشعر بأن الحسن ينظف من الداخل وان الحموضة بدأت تقل.

فوائد ماء الشعير 
فوائد ماء الشعير 

فوائد ماء الشعير للصحة 

وأوضح الدكتور عماد سلامة أخصائي التغذية العلاجية، أن هناك فوائد أخرى لماء الشعير، منها:-

  • يقلل الكوليسترول، والشعير به مركبات، تساعد فى تقليل الكوليسترول الضار، وتحسن القلب والشرايين.
  • يثبت سكر الدم، وإذا تم تناوله بدون عسل أو سكر ينظم مستوى السكر بالدم، لأنه يعزز حساسيه الإنسولين ويقلل الالتهابات.
  • يمد الجسم بالفيتامينات والمعادن المهمة مثل حمض الفوليك، والحديد، والنحاس، والمنجنيز وبالتالي يقوى المناعة وينقى البشرة ويجدد الخلايا بشكل سريع وطبيعي.
  • يعزز صحة المسالك البولية، فهو مدر للبول، ما يساعد الجسم يتخلص من السموم، ويعالج التهابات المسالك البولية  وحصوات الكلى.

طريقة عمل ماء الشعير:-

  • نغسل ¾ كوب شعير جيد جدا.
  • نضيف عليه 6 أكواب مياة وقشر ليمونة.
  • نتركه يغلي على نار متوسطة.
  • نهديء النار ونتركه 15 دقيقة.
  • ثم نصفيه ويمكن تحليته بالعسل.
  • ثم نضعه بالثلاجة ويشرب بارد او دافيء حسب الرغبة.
txt

اعرفى فوائد خبز الشعير وسعراته الحرارية وطريقة تحضيره

txt

فوائد شرب الشعير للصحة العامة ولعلاج الأمراض المزمنة

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الشعير ماء الشعير فوائد ماء الشعير طريقة عمل ماء الشعير صحة الصحة الدكتور عماد سلامة

مواد متعلقة

فوائد الشاي الأسود، مشروب يومي بسيط يدعم صحة القلب والتمثيل الغذائي وتنظيم السكر

فوائد الهندباء، تحسن الهضم وتنظم السكر بالدم وتحارب السرطان

فوائد زيت جوز الهند لكل أفراد العائلة وللاستخدامات المنزلية

فوائد لبن الماعز، غني بالأوميجا 3 والسيلينيوم ومهم للأطفال

الأكثر قراءة

دوري أبطال آسيا، الهلال يتقدم على الشرطة العراقي في الشوط الأول

بنبرة تشاؤم، فليك يعلق على خسارة برشلونة القاسية أمام تشيلسي

عباقرة ولكن مجهولون، الفرغاني عالم رياضيات وفلكي تأثر بعلمه كوبرنيكوس وكولمبس ودانتي وأُطلق اسمه على سطح القمر

7 أصناف من الأطعمة والمشروبات تحرق الدهون أثناء النوم

دوري أبطال أوروبا، بنفيكا يتقدم على أياكس بهدف في الشوط الأول

الحصر العددي لأصوات 14 لجنة انتخابية بدائرة الباجور في المنوفية

دراسة تكشف عن 3 مخاطر من إيقاف أدوية إنقاص الوزن قبل الحمل

انخفاض جديد بدرجات الحرارة، الأرصاد تعلن طقس اليوم الأربعاء

خدمات

المزيد

سعر السكر في السوق المحلي اليوم الثلاثاء

سعر طن الألومنيوم بالأسواق العالمية اليوم الثلاثاء

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم

أسعار الخضار اليوم، ارتفاع 6 أصناف منها الطماطم والليمون وانخفاض الباذنجان والخيار

المزيد

انفوجراف

مصر مستوى ثالث.. تعرف على تصنيف منتخبات كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 26 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الأربعاء 26 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

تفسير رؤية سمك القرش في المنام وعلاقتها بالرزق والمال الوفير

المزيد
الجريدة الرسمية