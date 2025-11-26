فوائد ماء الشعير، تنقص الوزن وتقلل الكوليسترول بالدم

18 حجم الخط

الشعير من الحبوب الشهيرة والقديمة التي عرفت منذ القدم وكان يستخدم في صناعة المخبوزات وأيضًا في الطب القديم ويدخل في صناعات عديدة.

وفوائد الشعير عديدة لقيمته الغذائية العالية حيث يحتوي على نسبة عالية من الألياف والعناصر الغذائية المهمة وهو قليل السعرات الحرارية.

ويقول الدكتور عماد سلامة أخصائي التغذية العلاجية، إن الشعير من الحبوب المهمة ولكن يستخدم منذ القدم ويدخل في العديد من الوصفات، ولكن ماهو افضل هو ماء الشعير له. مشروب مهم لإنقاص الوزن سريعا بدون ريجيم قاسى أو مكملات أو حرمان من الطعام، فهو مشروب يمنح الشعور بالشبع وينظف الجسم من السموم ويقلل الوزن وينظم الهضم والهرمونات.

فوائد الشعير في إنقاص الوزن

وأضاف سلامة، أن ماء الشعير يحض من خلال على حبوب الشعير فى الماء ويمكن تصفيته أو تركه كما هو ويمكن نضيف له العسل أو الليمون حتى يكون المذاق مميز.

وتابع، أن الشعير يقلل الرغبة في تناول الطعام ويمنح الشعور بالشبع لفترة طويلة، كما أن سعراته الحرارية قليلة ولا يحتوي على الدهون ويرطب الجسم ويتم هضمه ببطء وبالتالى لا يسبب الهبوط بعد الطعام، وإذا تم تناول ماء الشعير الدافيء على الريق في الصباح سنشعر بأن الحسن ينظف من الداخل وان الحموضة بدأت تقل.

فوائد ماء الشعير

فوائد ماء الشعير للصحة

وأوضح الدكتور عماد سلامة أخصائي التغذية العلاجية، أن هناك فوائد أخرى لماء الشعير، منها:-

يقلل الكوليسترول، والشعير به مركبات، تساعد فى تقليل الكوليسترول الضار، وتحسن القلب والشرايين.

يثبت سكر الدم، وإذا تم تناوله بدون عسل أو سكر ينظم مستوى السكر بالدم، لأنه يعزز حساسيه الإنسولين ويقلل الالتهابات.

يمد الجسم بالفيتامينات والمعادن المهمة مثل حمض الفوليك، والحديد، والنحاس، والمنجنيز وبالتالي يقوى المناعة وينقى البشرة ويجدد الخلايا بشكل سريع وطبيعي.

يعزز صحة المسالك البولية، فهو مدر للبول، ما يساعد الجسم يتخلص من السموم، ويعالج التهابات المسالك البولية وحصوات الكلى.

طريقة عمل ماء الشعير:-

نغسل ¾ كوب شعير جيد جدا.

نضيف عليه 6 أكواب مياة وقشر ليمونة.

نتركه يغلي على نار متوسطة.

نهديء النار ونتركه 15 دقيقة.

ثم نصفيه ويمكن تحليته بالعسل.

ثم نضعه بالثلاجة ويشرب بارد او دافيء حسب الرغبة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.