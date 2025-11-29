أخبار الاقتصاد اليوم: تراجع ملحوظ في أسعار السلع الأساسية.. الفضة تسجل قفزات قياسية خلال 2025.. ونمو التجارة العالمية يفقد زخمه بفعل الرسوم الأمريكية

18 حجم الخط

أخبار الاقتصاد اليوم، شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة التي تتناولها بوابة "فيتو" في نشرة الاقتصاد، والتي ترصد القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن بينها البورصة المصرية والعالمية والعقارات والبنوك والقطاع التجاري، والتي تشغل بال الكثير من المواطنين بشكل مستمر على مدار اليوم.

قال أحمد أموي رئيس مصلحة الجمارك المصرية، على هامش المؤتمر الاقتصادى المصرى الإفريقي الأول، إن تفعيل منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية AFCFTA يمثل نقطة تحول حقيقية في طريق التكامل الاقتصادي، والجمارك المصرية تعمل بكل قوة لتسهيل هذا التحول من خلال تعزيز الشفافية، وتبسيط الإجراءات، ورفع كفاءة الخدمات على المنافذ الحدودية.

قال مسؤولو بنك القاهرة إنه يتم تقديم خدمات عديدة لترغيب العملاء في الاشتراك بمحفظة القاهرة كاش، ومن بين تلك المزايا الإعفاء من رسوم الاشتراك والحصول على هدية 25 جنيهًا رصيد مجاني في المحفظة لكافة العملاء الجدد.

كشف خالد فتح الله، رئيس مجموعة "جملة ماركت"، أن النصف الثاني من عام 2025 شهد تحسنًا اقتصاديًا ملحوظًا تمثل في توافر العملة الصعبة واستقرار سعر الدولار وتراجعه الطفيف، ما دعم حركة الاستيراد والإنتاج وخفض التكاليف على المصنعين.

قال الدكتور محمود محيى الدين المبعوث الخاص للأمم المتحده لتمويل التنمية المستدامة، على هامش المؤتمر الاقتصادي المصرى الأفريقي الأول: تسعى أفريقيا اليوم إلى صياغة مستقبل مختلف يقوم على التكامل الاقتصادي والشراكات الحقيقية بين دول القارة، فالعالم يتغير بسرعة، وفرص النمو أصبحت مرتبطة بالقدرة على العمل المشترك، وتعبئة الموارد، وتوسيع نطاق التجارة البينية.

التقى المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، العميد محفوظ هامل، المدير العام لمؤسسة تطوير صناعة السيارات في الجزائر، لبحث فرص التعاون المشترك بين الجانبين في مجال صناعة المركبات، وذلك بحضور السفير عبد اللطيف اللايح سفير جمهورية مصر العربية لدى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة.

أنفق المتسوقون في الولايات المتحدة الأمريكية 11.8 مليار دولار عبر الإنترنت في يوم البلاك فرايدي بزيادة 9.1 % مقارنة بالعام الماضي.

بلغ سعر الفضة ذروة تاريخية في منتصف أكتوبر عند 54.47 دولارا للأونصة، مسجلا ارتفاعا بنسبة 71% على أساس سنوي، بحسب شبكة CNBC عربية.

ورغم تراجع المكاسب لاحقا، إلا أن المعدن عاود الارتفاع مجددا رغم نقص المعروض، في مسار متزامن مع صعود الذهب الذي تجاوز سعره 4000 دولار للأونصة.

كشفت منظمة التجارة العالمية في أحدث تقاريرها عن تباطؤ ملحوظ في نمو التجارة العالمية خلال الربع الثالث من عام 2025، متأثرا بفقدان الزخم الذي شهدته مطلع العام نتيجة تسارع وتيرة الطلبات تلافيا لفرض رسوم جمركية أمريكية جديدة.

شهد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، الجلسة الختامية لأعمال المؤتمر الوزاري الأفريقي حول الإنتاج المحلي للأدوية وتكنولوجيات الصحة، الذي استضافته العاصمة الجزائرية، خلال الفترة 27-29 نوفمبر الجاري، وحمل شعار "صناعة صيدلانية محلية من أجل أفريقيا مندمجة وقوية".

مع قدوم فصّل الشتاء المصحوب بانخفاض درجات الحرارة، تصبح إطارات السيارات أكثر عرضة للتلف، نظرًا لتغير طبيعة الطرق وتراجع كفاءة الاحتكاك، ويؤكد خبراء الصيانة أن الاهتمام بالإطارات خلال هذه الفترة لا يضمن فقط أداءً أفضل للمركبة، بل ويسهم بشكل مباشر في رفع مستويات الأمان على الطريق. وفيما يلي أبرز الطرق للحفاظ على الإطارات في الأجواء الباردة:

