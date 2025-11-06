وزير قطاع الأعمال يلتقي محافظ الغربية في مستهل زيارته لشركة الغزل بالمحلة

18 حجم الخط

التقى المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، صباح اليوم، اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، وذلك في مستهل زيارته لشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، إحدى شركات القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام.

وخلال اللقاء، تناول الوزير والمحافظ العديد من الموضوعات محل الاهتمام المشترك، ومشروعات التطوير التي تنفذها عدد من الشركات التابعة للوزارة في نطاق المحافظة، وفي مقدمتها تطوير شركة غزل المحلة، الذي يواصل التنفيذ بالمرحلة الثانية من التطوير بعد الانتهاء من تنفيذ وتشغيل المرحلة الأولى في نهاية ديسمبر 2024، والتي شملت عددا من المصانع الجديدة، وذلك بحضور الدكتور أحمد شاكر العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للغزل والنسيج، والمهندس أحمد بدر العضو المنتدب لشركة غزل المحلة، وعدد من قيادات الوزارة والشركة القابضة.

الإنتاج للتصدير للأسواق الدولية

وأكد المهندس محمد شيمي أن شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى تعد واحدة من أكبر وأهم القلاع الصناعية الوطنية، وتمثل جانبا كبيرا من المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج، الذي توليه الدولة أهمية خاصة، حيث تستحوذ شركة غزل المحلة على نحو 40% من إجمالي استثمارات المشروع، ما يبرز أهميتها الاستراتيجية في استعادة الريادة المصرية في هذه الصناعة، مشيرًا إلى أن المصانع الجديدة بالشركة تعمل وفق أحدث التكنولوجيات وتحقق أعلى معايير الجودة العالمية، بما يتيح توجيه غالبية الإنتاج للتصدير للأسواق الدولية، ويعكس مكانة المنتج المصري على الساحة العالمية.

من جانبه، أعرب اللواء أشرف الجندي عن فخره بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، مؤكدًا أنها قلعة الصناعة المصرية ورمزًا لتاريخها العريق، مشيدًا بالجهود المبذولة في تطويرها بدعم الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومثمنا متابعة وزير قطاع الأعمال العام المستمرة وحرصه على استعادة مكانة الشركة وتعزيز قدرتها التنافسية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.