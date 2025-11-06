الخميس 06 نوفمبر 2025
اقتصاد

وزير قطاع الأعمال يلتقي محافظ الغربية في مستهل زيارته لشركة الغزل بالمحلة

المهندس محمد الشيمي
المهندس محمد الشيمي وزير قطاع الأعمال خلال اللقاء
 التقى المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، صباح اليوم، اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، وذلك في مستهل زيارته لشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، إحدى شركات القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام.

وخلال اللقاء، تناول الوزير والمحافظ العديد من الموضوعات محل الاهتمام المشترك، ومشروعات التطوير التي تنفذها عدد من الشركات التابعة للوزارة في نطاق المحافظة، وفي مقدمتها تطوير شركة غزل المحلة، الذي يواصل التنفيذ بالمرحلة الثانية من التطوير بعد الانتهاء من تنفيذ وتشغيل المرحلة الأولى في نهاية ديسمبر 2024، والتي شملت عددا من المصانع الجديدة، وذلك بحضور الدكتور أحمد شاكر العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للغزل والنسيج، والمهندس أحمد بدر العضو المنتدب لشركة غزل المحلة، وعدد من قيادات الوزارة والشركة القابضة.

الإنتاج للتصدير للأسواق الدولية

وأكد المهندس محمد شيمي أن شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى تعد واحدة من أكبر وأهم القلاع الصناعية الوطنية، وتمثل جانبا كبيرا من المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج، الذي توليه الدولة أهمية خاصة، حيث تستحوذ شركة غزل المحلة على نحو 40% من إجمالي استثمارات المشروع، ما يبرز أهميتها الاستراتيجية في استعادة الريادة المصرية في هذه الصناعة، مشيرًا إلى أن المصانع الجديدة بالشركة تعمل وفق أحدث التكنولوجيات وتحقق أعلى معايير الجودة العالمية، بما يتيح توجيه غالبية الإنتاج للتصدير للأسواق الدولية، ويعكس مكانة المنتج المصري على الساحة العالمية.

من جانبه، أعرب اللواء أشرف الجندي عن فخره بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، مؤكدًا أنها قلعة الصناعة المصرية ورمزًا لتاريخها العريق، مشيدًا بالجهود المبذولة في تطويرها بدعم الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومثمنا متابعة وزير قطاع الأعمال العام المستمرة وحرصه على استعادة مكانة الشركة وتعزيز قدرتها التنافسية.

