الفضة تسجل قفزات قياسية في 2025، وأربعة عوامل رئيسية وراء الارتفاع

شهدت أسواق المعادن العالمية في عام 2025 أداء استثنائيا للفضة، حيث سجلت قفزات قياسية دفعت بالمتداولين في بعض الأحيان إلى نقل المعدن الثمين عبر الطائرات بدلا من سفن الشحن التقليدية لتلبية الطلب المتزايد.

أرقام قياسية وتقلبات حادة

بلغ سعر الفضة ذروة تاريخية في منتصف أكتوبر عند 54.47 دولارا للأونصة، مسجلا ارتفاعا بنسبة 71% على أساس سنوي، بحسب شبكة CNBC عربية.

ورغم تراجع المكاسب لاحقا، إلا أن المعدن عاود الارتفاع مجددا رغم نقص المعروض، في مسار متزامن مع صعود الذهب الذي تجاوز سعره 4000 دولار للأونصة.

أربعة محركات رئيسية للارتفاع

وبرزت أربعة عوامل رئيسية وراء هذه القفزات التاريخية، تتمثل في اختلال توازن العرض والطلب، حيث يشهد السوق ضغوطا متصاعدة مع انخفاض المعروض وارتفاع الطلب خاصة من الهند، وهذا بالإضافة إلى الطلب الصناعي المتصاعد، حيث تدعم صناعات التكنولوجيا مثل البطاريات الكهربائية والألواح الشمسية الطلب على الفضة.

وتأتي من أبرز الأسباب أيضا، التعريفات الجمركية، حيث أثرت السياسات التجارية على تدفقات المعدن عبر الأسواق العالمية، بجانب تراجع إنتاج المناجم خاصة في أمريكا الوسطى والجنوبية.

أزمة المعروض تصل إلى الخزائن

كشفت البيانات عن استنزاف حاد في المخزونات العالمية، حيث انخفض مخزون جمعية سوق السبائك في لندن من 31,023 طنًا متريًا في يونيو 2022 إلى 22,126 طنا متريا في مارس 2025، وهو أدنى مستوى منذ سنوات.

وعلقت رونا أوكونيل، رئيسة قسم تحليل السوق في ستون إكس: "ما لا يكون واضحا للناس هو ما يحدث في الخزائن، ووصل الأمر إلى حد لم يتبق فيه أي معدن متاح في لندن".

الطلب الهندي محرك أساسي للفضة

تعد الهند أكبر مستهلك للفضة في العالم، حيث تستهلك حوالي 4000 طن متري سنويا، ووصل سعر الكيلوجرام في السوق الهندية إلى مستوى قياسي بلغ 170,415 روبية في أكتوبر، بارتفاع 85% منذ بداية العام.

ويزداد الطلب الهندي خلال مواسم الأعياد مثل ديوالي، وكذلك بعد موسم الحصاد حيث يميل المزارعون إلى الاستثمار في الفضة والذهب.

مستقبل مشرق للفضة

يؤكد الخبراء أن الديناميكية الحالية للفضة تختلف عن الموجات السابقة، مع تزايد الطلب الصناعي المرتبط بالتحول الرقمي والطاقة النظيفة.

ويوضح بول سيمز من إنفيسكو: "تتجاوز الفضة تلك الصلة بين المعادن الثمينة والصناعية. مع تطور التكنولوجيا والبطاريات والألواح الشمسية، فإنها تتمتع بمزايا استخدام رائعة مع انتقالنا إلى عالم يعتمد على الكهرباء بشكل أكبر".

ويبدو أن العوامل الهيكلية في سوق الفضة تشير إلى أن هذه المكاسب قد لا تكون مؤقتة، بل تمثل تحولا أساسيا في قواعد السوق التي ستستمر في دعم أسعار المعدن خلال الفترة المقبلة.

