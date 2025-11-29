أشرف صبحي من المؤتمر الاقتصادي المصري الأفريقي: الاستثمار فى الشباب هو مستقبل إفريقيا

18 حجم الخط

المؤتمر الاقتصادي المصري الإفريقي الأول، قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على هامش المؤتمر الاقتصادى المصرى الإفريقي الأول: إن الاستثمار في أفريقيا لا يقتصر على الاقتصاد والبنية التحتية فحسب، بل يمتد ليشمل الاستثمار في الإنسان، وهو الركيزة الأساسية لبناء مستقبل القارة.

خلق حراك تنموي حقيقي

وأضاف صبحي أن قطاع الشباب والرياضة يأتي فى مقدمة القطاعات القادرة على خلق حراك تنموي حقيقي، لما يمثله الشباب من قوة دافعة ومحرك رئيسي للنمو والابتكار ومن هذا المنطلق، تلتزم مصر بدعم الشباب الأفريقي، وتمكينه من المشاركة الفاعلة في قيادة التنمية وصناعة المستقبل.

اهتمام كبير بتعزيز التعاون مع الدول الأفريقية

وتابع الدكتور أشرف صبحي قائلا: تولي وزارة الشباب والرياضة اهتماما كبيرا بتعزيز التعاون مع الدول الأفريقية عبر برامج مشتركة، وتبادل الخبرات، وإطلاق مبادرات تستهدف بناء القدرات وتنمية المهارات، كما نعمل على توظيف قوة الرياضة كوسيلة للدبلوماسية الناعمة، وتعزيز التواصل بين الشعوب، وخلق بيئة داعمة للاستثمار في مشروعات الشباب والرياضة، لما لها من تأثير مباشر على التنمية المجتمعية والاقتصادية.

توسيع نطاق الشراكات الأفريقية

وأكد الدكتور أشرف صبحي أن الوزارة تسعى إلى توسيع نطاق الشراكات الأفريقية من خلال مشروعات إقليمية تستهدف دعم الابتكار وريادة الأعمال بين الشباب، إلى جانب تطوير البنية الرياضية والبنية التحتية للخدمات الشبابية في القارة.

الذكرى الـ150 لتأسيس مؤسسة الأهرام

ويأتي المؤتمر الاقتصادي المصرى الافريقي في إطار الاحتفال بالذكرى الـ150 لتأسيس مؤسسة الأهرام، حيث نظم الأهرام ابدو أول مؤتمر اقتصادي مصري إفريقي، بهدف المؤتمر لتسليط الضوء على آفاق التكامل الاقتصادي في إفريقيا.

افريقيا

وتحت شعار «إفريقيا التي نريدها: تكامل وشراكة من أجل المستقبل» أطلق الأهرام ابدو النسخة الأولى من مؤتمره الاقتصادي المصري الإفريقي، حيث أن المؤتمر يُعقد برعاية رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، ويأتي ضمن احتفالات الأهرام بمرور 150 عامًا على تأسيسها.

