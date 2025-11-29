وزير المالية: مصر تقود الطريق نحو القوة المالية والتكامل الاقتصادي الأفريقي

18 حجم الخط

المؤتمر الاقتصادي المصري الإفريقي الأول، قال الدكتور أحمد كجوك وزير المالية: إن مصر تسعى بكل قوة لدعم بناء قوة مالية أفريقية متينة، قادرة على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية وتعزيز فرص النمو والاستثمار داخل القارة، فالقوة المالية ليست مجرد أرقام، بل هي أساس لتحقيق التنمية المستدامة وتحفيز الاقتصاديات الأفريقية على الصمود أمام الصدمات الاقتصادية.

التكامل المالي بين الدول الأفريقية

وأشار كجوك على هامشالمؤتمر الاقتصادى المصرى الإفريقي الأول، إلى أننا نؤمن بأن التكامل المالي بين الدول الأفريقية يمثل أداة استراتيجية لتحقيق هذا الهدف، من خلال تطوير أسواق المال والبنوك الإقليمية وتسهيل حركة رؤوس الأموال والاستثمارات بين الدول، مشيرا إلى أن هذه الجهود تساهم في خلق بيئة اقتصادية أكثر استقرارًا وتنافسية، بما يعود بالنفع على شعوب القارة كافة.

تعزيز الشراكات مع المؤسسات المالية الإقليمية والدولية

وتابع كجوك: تعمل وزارة المالية المصرية على تعزيز الشراكات مع المؤسسات المالية الإقليمية والدولية، وتطوير آليات التمويل المشتركة، بما يدعم مشاريع التنمية الكبرى، ويزيد من حجم الاستثمارات العابرة للحدود فنحن نؤمن بأن مستقبل أفريقيا المالي يعتمد على التعاون والتكامل وليس على الجهود المنفردة.

ويأتي المؤتمر الاقتصادي المصري الإفريقي في إطار الاحتفال بالذكرى الـ 150 لتأسيس مؤسسة الأهرام، حيث نظم الأهرام إبدو أول مؤتمر اقتصادي مصري إفريقي، بهدف المؤتمر لتسليط الضوء على آفاق التكامل الاقتصادي في إفريقيا.

وتحت شعار «إفريقيا التي نريدها: تكامل وشراكة من أجل المستقبل» أطلق الأهرام إبدو النسخة الأولى من مؤتمره الاقتصادي المصري الإفريقي، حيث أن المؤتمر يُعقد برعاية رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، ويأتي ضمن احتفالات الأهرام بمرور 150 عامًا على تأسيسها.

