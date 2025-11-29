مبيعات الـ "بلاك فرايدي" فى أمريكا تسجل 11.8 مليار دولار

18 حجم الخط

أنفق المتسوقون في الولايات المتحدة الأمريكية 11.8 مليار دولار عبر الإنترنت في يوم البلاك فرايدي بزيادة 9.1 % مقارنة بالعام الماضي.

بحسب بيانات، السبت 29 نوفمبر، فإنه من المتوقع أن ينفق المتسوقون 5.5 مليار دولار اليوم السبت و5.9 مليار دولار غدا الأحد، بزيادة 3.8 % و5.4 %على الترتيب عن العام الماضي.

الملابس والإكسسوارت

وفي سياق منفصل، ذكرت احدى الشركات المتخصصة فى البرمجيات الأمريكية، أن المستهلكين الأميركيين أنفقوا 18 مليار دولار على مشتريات الجمعة السوداء او الجمعة البيضاء كما يطلق عليها فى الدول العربية، بزيادة 3% عن العام الماضي، وكانت الملابس والإكسسوارات الفاخرة بين الفئات الأكثر شعبية، وفق ما نقلته رويترز.

