رئيس مجلس إدارة الأهرام: المؤتمر الاقتصادي الإفريقي يعكس تطور العلاقات الاستراتيجية بين مصر وإفريقيا

18 حجم الخط

في إطار الاحتفال بالذكرى الـ150 لتأسيس مؤسسة الأهرام، نظم الأهرام ابدو أول مؤتمر اقتصادي مصري إفريقي، بهدف تسليط الضوء على آفاق التكامل الاقتصادي في إفريقيا.

افريقيا

«إفريقيا التي نريدها: تكامل وشراكة من أجل المستقبل»

وتحت شعار «إفريقيا التي نريدها: تكامل وشراكة من أجل المستقبل» أطلق الأهرام ابدو النسخة الأولى من مؤتمره الاقتصادي المصري الإفريقي، حيث أن المؤتمر يُعقد برعاية رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، ويأتي ضمن احتفالات الأهرام بمرور 150 عامًا على تأسيسها.

أهمية انعكاس التحولات النوعية الكبرى

ومن جانبه قال الدكتور محمد فايز فرحات، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام على هامش المؤتمر الذي ينظمه الأهرام ابدو حول العلاقات المصرية الإفريقية: إن هذا المؤتمر حدث بالغ الأهمية من عدة جوانب حيث يعكس التحولات النوعية الكبرى في العلاقات بين مصر والقارة منذ عام 2014، مشيرا إلى أن هذه الروابط تقوم اليوم على عهد جديد قائم على الاحترام المتبادل، وعدم التدخل، والمصالح المشتركة، مع الاعتراف الكامل بحق كل دولة في مسارها التنموي الخاص.

تطورات العلاقات المصرية الإفريقية بشكل دوري

وأضاف فرحات نأمل أن تحافظ مؤسسة الأهرام، عبر صحيفة الأهرام ابدو، على هذا المنتدى وأن تجعله مؤتمرًا سنويًا لمتابعة تطورات العلاقات المصرية الإفريقية بشكل دوري.

وتابع فرحات قائلا: تأتي هذه المبادرة في إطار دور مؤسسة الأهرام في إنشاء منصات نقاش أساسية، هذه المنصة الجديدة ذات أهمية استراتيجية نظرًا لثقل الأهرام وأهمية الأهرام ابدو كصحيفة ناطقة بالفرنسية، خاصة وأن عددًا من الاقتصادات الإفريقية تعتمد الفرنسية ويأتى الهدف الأساسي هو خلق مساحة تفاعلية ملموسة بين مسؤولي الوزارات المصرية، ورجال الأعمال، ومراكز الفكر.

منصة رئيسية لإنتاج أفكار ومقترحات لتطوير هذه العلاقات

وأشار إلى ان المؤتمر يطمح لأن يصبح منصة رئيسية لإنتاج أفكار ومقترحات لتطوير هذه العلاقات نشكر جميع الزملاء في الأهرام ابدو وبقية أقسام المؤسسة الذين ساهموا في التحضير لهذا المؤتمر، ونتمنى أن يصبح هذا المنتدى علامة فارقة وبوصلة تساعد الدولة المصرية على مراجعة سياساتها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.