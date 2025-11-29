طرق الحفاظ على إطارات السيارات في الشتاء

18 حجم الخط

مع قدوم فصّل الشتاء المصحوب بانخفاض درجات الحرارة، تصبح إطارات السيارات أكثر عرضة للتلف، نظرًا لتغير طبيعة الطرق وتراجع كفاءة الاحتكاك، ويؤكد خبراء الصيانة أن الاهتمام بالإطارات خلال هذه الفترة لا يضمن فقط أداءً أفضل للمركبة، بل ويسهم بشكل مباشر في رفع مستويات الأمان على الطريق. وفيما يلي أبرز الطرق للحفاظ على الإطارات في الأجواء الباردة:



1- متابعة ضغط الهواء بانتظام

مع برودة الطقس ينخفض ضغط الهواء داخل الإطارات تلقائيًا، ما قد يؤدي إلى استهلاك أكبر للوقود وتآكل أسرع للإطار لذلك ينصح بفحص الضغط مرة أسبوعيًا والالتزام بالمستوى الموصى به من الشركة المصنعة.



2- فحص حالة المداس وعمق النقشة

يلعب مداس الإطار دورًا محوريًا في التصاق السيارة بالطريق، خاصة على الأسطح المبتلة. ويجب التأكد من أن عمق النقشة لا يقل عن الحد الأدنى الآمن، مع استبدال الإطار فور ظهور علامات التآكل.



3- تجنب القيادة المفاجئة

التسارع والفرملة الحادة في الشتاء قد يسببان انزلاق الإطارات، خاصة عند وجود أمطار أو جليد. لذلك يُفضّل القيادة بسلاسة والحفاظ على مسافة أمان كافية.



4- التأكد من موازنة الإطارات ومحاذاتها

اختلال توازن الإطارات يؤدي إلى اهتزازات أثناء القيادة ويزيد من تآكلها ويُنصح بإجراء فحص دوري للموازنة والمحاذاة للتأكد من أن الإطارات تعمل بكفاءة متساوية.



5- تنظيف الإطارات من الأملاح والوحل

في بعض المناطق تُستخدم الأملاح لإذابة الجليد، لكنها قد تُسرّع عملية تآكل الإطارات. لذا يجب تنظيف الإطارات بصورة مستمرة وإزالة أي رواسب أو طين يمكن أن يتراكم بينها.



6- تخزين الإطارات الاحتياطية بشكل صحيح

إذا كان السائق يستخدم إطارات صيفية وشتوية بالتبادل، فيجب حفظ الإطارات غير المستخدمة في مكان جاف وبعيد عن أشعة الشمس المباشرة لضمان عدم تشققها.



7- استخدام إطارات شتوية عند الحاجة

في المناطق التي تنخفض فيها الحرارة بشكل كبير أو تكثر فيها الأمطار والثلوج، تصبح الإطارات الشتوية خيارًا ضروريًا لضمان الثبات على الطريق وتجنب الانزلاق.



ومن خلال الالتزام بهذه الإرشادات، يمكن للسائقين خوض فصل الشتاء بثقة أكبر وقيادة أكثر أمانًا، مع الحفاظ على عمر أطول لإطارات سياراتهم

