منظمة التجارة العالمية: نمو التجارة يفقد زخمه بفعل الرسوم الأمريكية والطلب الضعيف

كشفت منظمة التجارة العالمية في أحدث تقاريرها عن تباطؤ ملحوظ في نمو التجارة العالمية خلال الربع الثالث من عام 2025، متأثرا بفقدان الزخم الذي شهدته مطلع العام نتيجة تسارع وتيرة الطلبات تلافيا لفرض رسوم جمركية أمريكية جديدة.

وأظهر مؤشر منظمة التجارة العالمية لتجارة السلط تراجعًا إلى 101.8 نقطة في سبتمبر، منخفضا عن 102.2 نقطة في يونيو، ويشير بقاء المؤشر فوق حاجز 100 نقطة إلى استمرار النمو ضمن متوسطاته، لكنه يؤشر في الوقت ذاته لوتيرة توسع أبطأ.

مظاهر التباطؤ وتباين القطاعات

سجلت بيانات الشحن الجوي والبحرية نموًا متضعضعًا مقارنة بمستويات يونيو، بينما استقرت مؤشرات قطاعي السيارات والإلكترونيات بعد فترة من التقلب، وفي المقابل، ظل قطاع الزراعة في دائرة الانكماش، بينما شهدت الطلبات التصديرية الجديدة تحسنا طفيفا.

الرسوم الأمريكية تعيد رسم خريطة التجارة

أرجعت المنظمة هذا التباطؤ إلى الاضطرابات التي أحدثتها الرسوم الجمركية الأمريكية التي فرضت على معظم الشركاء التجاريين الرئيسيين بنسب بلغت 10% أو أكثر.

ودفع ذلك الشركات الأمريكية إلى تقديم طلباتها بشكل مكثف قبل سريان الرسوم، مما خلق فقاعة مؤقتة في أرقام التجارة العالمية بدأت في الانحسار لاحقًا.

ولم تتوقف آثار هذه السياسة عند هذا الحد، بل أدت إلى إعادة توجيه التدفقات التجارية، حيث انخفضت الواردات الأمريكية من الصين بنسبة 22% حتى أغسطس، في حين شهدت وارداتها من فيتنام والهند وتايلاند وماليزيا وتايوان قفزات تجاوزت 20% منذ بداية العام.

توقعات متشائمة للمستقبل

في ضوء هذه التطورات، خفضت منظمة التجارة العالمية توقعاتها لنمو حجم التجارة العالمية لعام 2025 إلى 2.4%، مقارنة بنسبة 2.8% في عام 2024. كما توقعت المنظمة تباطؤا حادا في عام 2026، حيث من المتوقع أن يهبط معدل النمو إلى 0.5% فقط، بسبب استمرار التوترات التجارية وضعف الطلب العالمي.

ويعتقد أن هذه المؤشرات تظهر دخول التجارة العالمية مرحلة من التباطؤ المحسوب، وسط مخاوف متزايدة من استمرار تأثير السياسات التجارية على سلاسل الإمداد العالمية في الفترة المقبلة.

