من بينها اللحوم والأرز، تراجع ملحوظ في أسعار السلع الأساسية

18 حجم الخط

أسعار السلع الأساسية، كشف خالد فتح الله، رئيس مجموعة "جملة ماركت"، أن النصف الثاني من عام 2025 شهد تحسنًا اقتصاديًا ملحوظًا تمثل في توافر العملة الصعبة واستقرار سعر الدولار وتراجعه الطفيف، ما دعم حركة الاستيراد والإنتاج وخفض التكاليف على المصنعين.

انخفاض واضح في أسعار السلع بنسبة تتراوح ما بين 10 إلى 20%

وأكد أن المنافسة وتحسن عمليات الاستيراد أدت إلى انخفاض حقيقي في أسعار السلع بأسواق الجملة والتجزئة بنسب تتراوح بين 10% و20% لمعظم المنتجات، وأحيانًا تصل إلى 30% في بعض الأصناف.

أسعار السلع من واقع السوق

ولفت إلي أنه بالنسة لـ الأرز: تراجع سعره من 34 إلي 30 جنيهًا إلى 27–25 جنيهًا، أما اللحوم: انخفضت من 600–400 جنيه إلى حدود 300 جنيه، وبالنسبة لـ البقوليات (لوبيا، فاصوليا، عدس): تراجعت أسعارها بنسبة 20% إلى 30%.

لماذا لا يشعر المواطن بانخفاض أسعار السلع؟

وأرجع عدم شعور المواطن بـ انخفاض الأسعار إلى استمرار ارتفاع تكاليف المعيشة، مثل ارتفاع أسعار المواصلات (بسبب زيادة الوقود)، زيادة فواتير الكهرباء والمياه، ارتفاع الإيجارات، التزامات شهرية ثابتة تُقلل من أثر التحسن السعري

تغيّرات في ثقافة الاستهلاك

وأشار إلى أن الضغوط الاقتصادية أدت إلى تحوّل ملحوظ في سلوك المستهلك المصري، ويتمثل في تقليل الكميات المستهلكة يوميًا وأسبوعيًا، الاعتماد على العبوات الصغيرة والأقل تكلفة، تفضيل الأحجام الصغيرة لتقليل الهدر مثل التفاح الصغير الذي أصبح الأكثر طلبًا في السوق.

واختتم:"الأسعار انخفضت بشكل فعلي في الأسواق، لكن الزيادة في التكاليف الأخرى قللت من شعور المواطن بذلك، فيما ساهمت الظروف في نشوء ثقافة استهلاكية جديدة أكثر وعيًا وترشيدًا".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.