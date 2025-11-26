5 نصائح لتوفير الوقت والقيادة بثقة في زحمة المرور

18 حجم الخط

تشهد الطرق العامة تكدسات مرورية بصفة مستمرة خاصة أثناء المدارس ومواعيد خروج العمال من اشغالهم مما دفع خبراء السيارات لإجراء العديد من الدراسات توضح أن ما يقرب 47 ٪ من السائقين يعبّرون عن إحساسهم بالضغط والقلق بعد الازدحام المروري، خصوصًا أثناء القيادة مع مواجَهة التوقّفات غير المتوقَّعة أو التبديلات المفاجئة للمسارات.

وتشير الاستبيانات إلى أن سلوكيات القيادة الخطرة، مثل التجاوز العدائي والسرعة العالية، هي من الأمور التي يتم التطرّق إليها بشكل متكرّر، بينما في الكويت، فقد وجدت دراسة شملت طلّاب الجامعات أن نحو 39٪ منهم قد تعرّضوا لما لا يقلّ عن حادث مروري واحد في السنة الماضية، مما يُثبِت أن سلوكيات القيادة الآمنة هي الآن أكثر أهميّة عما كانت عليه في أي وقت سابق.

5 نصائح مهمة لتوفير الوقت والقيادة بثقة في زحمة المرور





إذا كنت تقود متجه لعملك أو لتوصيل أبنائك إلى مدارسهم، أو قضاء بعض الرحلات داخل المدينة خلال أوقات الذروة المرورية، فإن ’اونستار‘تُعتبَر شريكك الموثوق للاتصال داخل المركبة، وتقدّم لك خمس نصائح للقيادة الذكية تساعدك على البقاء متمتعًا بالهدوء والثقة والسيطرة كالتالي:

1 – خطِّط بأسلوب أكثر ذكاء وأكثر هدوء

قد يراودك إحساس بعدم القدرة على تفادي فوضى ساعات الذروة، لكن هذا ليس أمرًا حتميًا. فتعديل وقت انطلاقك ليصبح قبل انطلاقك بمدة 10 إلى 15 دقيقة قد يساعدك على تفادي أسوأ الازدحامات المرورية التي يُمكِن أن تواجهها.

إن كنت عالقًا وسط الزحمة، فإن تقنية خرائط (Google Maps) متوافرة لعرض المسارات الأمثل، وإرسالها إلى خاصّية الملاحة عبر التطبيق يجعل الرؤية أمرًا سلسًا للغاية. وتتميّز وظيفة الملاحة المدمَجة ضمن تقنية ’اونستار‘ بكونها تتكيّف مع ظروف الحركة المروية وإغلاقات الطرق، مما يُبقيك على المسار الأسرع… دومًا.

2- تفادي التقاطعات والطرق والأماكن الساخنة قبل أن تؤدّي لإبطاء طريقك

الأمر لا يتعلّق فقط بوقت قيادتك، بل أيضًا بمكان القيادة. فالتقاطعات الرئيسية، مناطق تجمّع المدارس، ومراكز الأعمال النشطة يُمكِن أن تتحوّل بسرعة إلى ما يشبه عنق الزجاجة خلال ساعات الذروة.

ولهذا، فإن معرفة مكان مركبتك وكيفية عملها واختيار طريق أقل إزدحام قبل الانطلاق يُمكِن أن يُحدِث فارقًا، ومع تطبيقات myChevrolet، myGMC وmyCadillac للأجهزة المحمولة والمتصِلة عبر تقنية ’اونستار‘، تستطيع الكشف على موقع مركبتك، مستوى الوقود أو الشحن، وضغط الإطارات عبر لمحة سريعة، مما يزيل عن كاهلك أمرًا إضافيًا قد يقلقك أثناء التنقّل في المناطق المزدحمة.

3 – التركيز على القيادة بمساعدة التقنيات الذكية وعدم الانشغال عن الطريق

لو تباطأت حركة السير، يجب الا يؤثر ذلك على تركيزك على الطريق، فالإلهاء يشكّل أحد أبرز المخاطر خلال الزحمة العالية، خصوصًا عند القيادة على الطرقات كثيرة الحركة في المدينة. فمن السهل الالتهاء بسبب الهاتف أو الشاشة الوسطية، أو تعديل الموسيقى، أو تفحّص الاتجاهات، وأي نظرة خاطفة بعيدًا عن الطريق قد تؤدّي لوقوع أخطاء فادحة.

القيادة الأكثر أمانًا تترافق مع إبقاء نظرك مرتكز على الطريق أمامك، ومن شأن تقنية المدمَجة (Google Built-in)، المتوفرة في مركبات مختارة مزوَّدة بتقنية ’اونستار‘، تتيح لك الاستفادة من ميّزة المساعِد الصوتي من ’غوغل‘ (Google Voice Assistant) مع قدرة التحكّم بدون استخدام الأيدي لطلب توجيهات الملاحة، الكشف على الرزنامة، والتحكّم بالمناخ والصوت، وكل هذا دون رفع نظرك عن الطريق.

وعند حصولك على الدعم من التقنيات الذكية، فإن الحفاظ على التركيز في القيادة يصبح عادة طبيعية.

4- اضبط الإعدادات بشكل مسبَق

اجعل القيادة أكثر سلاسة عبر إعداد وجهاتك المفضَّلة، مما يسمح لك الملاحة بحرّية دون أي مشاكل. فبعد يوم عمل طويل أو بداية صباح متعِب، يضمن طلب بسيط مثل خذيني للعمل‘ استمتاعك برحلة سلسة، بينما تنعم بمزيد من الوقت الإضافي والهدوء خلال يومك. وعليه، من الأفضل أن تقوم بحفظ وجهاتك المتكرّرة، أكان المكتب، المدرسة أم المنزل، لتفادي الإدخال اليدوي للمعلومات، وبالتالي الانطلاق بشكل أسرع.

5- إجعل مركبتك جاهزة للتعامل بكفاءة مع ما قد تواجهه على الطريق

القيادة في المدينة تفرض المزيد من الضغط على سيارتك، بدءً من الفرملة المتكرّرة وصولًا لأوقات التوقّف الطويلة عن السير، خصوصًا في الزحمة المرورية بطيئة الحركة أو بالقرب من مناطق المدارس. فبعض العوامل مثل ضغط الإطارات، مستوى السوائل، حالة بطانة الفرامل، والإنارة قد تتعرّض لمزيد من الضغط خلال فترات الازدحام المروري الكثيف. لذا، قبل مباشَرة التنقّل لمسافة طويلة أو الانطلاق برحلات عطلات نهاية الأسبوع، ننصح أن تقوم بالكشف على المركبة لبضع دقائق بهدف التأكّد من أنها بحالة جيدة قبل الإنطلاق بها في بداية اليوم.

اونستار تقدم 5 نصائح مهمة للقيادة في زحمة الطرق والإتجاه إلى العمل أو المدارس

ميّزة التشخيص المتقدّم متاحة عبر تطبيق ’اونستار‘، تستطيع بسرعة فحص الأنظمة الرئيسية في المركبة واستباق حصول أي مشاكل محتمَلة. وفي حال مواجَهتك لأي مشكلة، فإن مستشاري ’اونستار‘ متواجدون على مدى 24 ساعة طيلة أيام الأسبوع السبعة لإرشادك في الظروف التي تضطر فيها للالتفاف، أو في الحالات الطارئة، أو أثناء التواجد ضمن مناطق غير اعتيادية. فالمفاجآت الأقل تعني قيادة أسلس والمزيد من راحة البال.

مع تزايد الزحمة المرورية في دولة الإمارات العربية المتحدة وفرض المناطق التي تنتشر فيها المدارس المزيد من الضغوطات، أصبح الوقت الآن ضروريًا للقيادة بذكاء أكثر. وتُظهِر الدراسات أن 86 بالمئة من السائقين يواجهون زحمة منتظمة، مما يجعل الرحلات اليومية أكثر تطلّبًا من الماضي.

اونستار تقدم 5 نصائح مهمة للقيادة في زحمة الطرق والاتجاه إلى العمل أو المدارس

لكن عبر تبنّي السلوكيات الصحيحة والحصول على الدعم في الوقت الفعلي من ’اونستار‘، تصبح كل رحلة أقل تمحورًا حول التأخير، لتتميّز أكثر بعناصر الثقة والهدوء والسيطرة والتحكّم.

