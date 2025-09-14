الإثنين 15 سبتمبر 2025
أعراض نقص الكالسيوم فى الجسم وطرق علاجه

الكالسيوم
أعراض نقص الكالسيوم، الكالسيوم من العناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم يوميا للحفاظ على قوة العظام والأسنان وحمايتها من الهشاشة.

وأعراض نقص الكالسيوم، عديدة ومنها معروف واخر غير معروف، ويجب الاهتمام بالعلاج سريعا حفاظا على قوة العظام.

وتقول الدكتورة مرام عيسى أخصائية التغذية العلاجية، إن الكالسيوم معدن أساسي يدخل في بناء العظام والأسنان، كما يساهم في انقباض العضلات، وتنظيم ضربات القلب، ونقل الإشارات العصبية، وتجلط الدم، ويحتاج الإنسان إلى كمية يومية منه تختلف حسب العمر والحالة الصحية، وأي خلل في مستوياته قد يؤثر سلبا على وظائف حيوية كثيرة.

أعراض نقص الكالسيوم في الجسم

وأضافت مرام، تختلف أعراض نقص الكالسيوم فى الجسم بحسب شدة النقص ومدة استمراره، ومن أعراض نقص الكالسيوم فى الجسم:-

  • تشنجات العضلات، وتظهر على شكل شد مؤلم خاصة في الساقين والذراعين.
  • تنميل ووخز، خصوصا في أصابع اليدين والقدمين أو حول الفم.
  • ضعف العظام، قد يشعر الشخص بألم في العظام أو المفاصل مع سهولة التعرض للكسور.
  • الهشاشة وتساقط الأسنان، حيث ضعف الأسنان أو تآكلها، والتهاب اللثة أحيانا.
  • جفاف البشرة وضعف الأظافر، حيث تبدو الأظافر هشة والشعر أكثر عرضة للتقصف.
  • الإرهاق العام، والشعور بالتعب والخمول وعدم القدرة على التركيز.
  • اضطرابات في ضربات القلب، وقد يؤدي النقص الشديد إلى سرعة أو عدم انتظام النبض.
  • تقلصات الحنجرة وصعوبة التنفس في الحالات الحادة.
  • عند الأطفال، تأخر نمو العظام والأسنان، ولين العظام (الكساح).

مخاطر نقص الكالسيوم

وتابعت، أن إهمال علاج نقص الكالسيوم قد يؤدي إلى:

  • هشاشة العظام وزيادة خطر الكسور، خصوصا عند النساء بعد سن اليأس.
  • لين العظام لدى البالغين، والكساح عند الأطفال.
  • ضعف الأسنان وفقدانها مبكرا.
  • اضطرابات عصبية وعضلية قد تصل إلى تشنجات حادة (تيتانيا).
  • مشاكل في القلب مثل انخفاض ضغط الدم أو عدم انتظام ضرباته.
  • ضعف المناعة وسوء التئام الجروح.
أعراض نقص الكالسيوم 
أسباب نقص الكالسيوم

وأوضحت الدكتورة مرام عيسى أخصائية التغذية العلاجية، إن هناك أسباب عديدة لنقص الكالسيوم، منها:-

  • نقص تناول الأطعمة الغنية بالكالسيوم مثل الحليب ومشتقاته.
  • نقص فيتامين D، لأنه يساعد على امتصاص الكالسيوم.
  • أمراض الكلى أو الكبد التي تؤثر على توازن المعادن.
  • قصور في الغدة الجار درقية المسؤولة عن تنظيم مستوى الكالسيوم.
  • بعض الأدوية مثل مدرات البول أو الكورتيكوستيرويدات.
  • سوء الامتصاص في الأمعاء نتيجة أمراض مثل الداء البطني (السيلياك).
  • الحمل والرضاعة دون تعويض كافى بالكالسيوم.

طرق علاج نقص الكالسيوم

وأضافت الدكتورة مرام، يعتمد العلاج على درجة النقص وسببه، ومن طرق علاج نقص الكالسيوم:-

  • تناول أطعمة غنية بالكالسيوم مثل الحليب ومشتقاته الزبادي، والجبن، والأسماك الدهنية مثل السردين والسلمون، والخضروات الورقية كالسبانخ والجرجير، والمكسرات واللوز والسمسم، والبقوليات مثل الفاصوليا البيضاء والحمص.
  • التأكد من الحصول على فيتامين D من التعرض المعتدل للشمس أو الأطعمة المدعمة.
  • تناول المكملات الغذائية، ويمكن للطبيب وصف أقراص أو كبسولات كالسيوم، أحيانا مع فيتامين D لزيادة الامتصاص، ويجب الالتزام بالجرعة المقررة لتجنب ارتفاع الكالسيوم بالدم.
  • معالجة أمراض الكلى أو الغدة الجار درقية إن وجدت.
  • تحسين امتصاص الأمعاء بعلاج أي التهابات أو أمراض هضمية.
  • ممارسة الرياضة بانتظام لتقوية العظام.
  • الحد من تناول الكافيين والمشروبات الغازية التي تقلل امتصاص الكالسيوم.
  • التوقف عن التدخين لأنه يضعف كثافة العظام.
