نظام غذائي صحي لعلاج نقص فيتامين د

نقص فيتامين د من المشكلات الصحية الشهيرة والمنتشرة خاصة بين النساء ما يؤثر على صحتهن بشكل سلبي لأنه فيتامين مسئول عن الوظائف الحيوية بالجسم.

ونقص فيتامين د، يسبب أعراض عديدة ومزعجة خاصة آلام العظام ومشكلات الطاقة، وغيرها الكثير وللاسف عدم علاجه يسبب مضاعفات خطيرة.

ويقدم الدكتور أحمد عبد الناصر أخصائي التغذية العلاجية، نظام غذائي صحى لعلاج نقص فيتامين د:-

وجبة الإفطار

بيضتين ورغيف سن وجبن قريش وثمرة فاكهة.

أو علبة تونة صغيرة بدون زيت أو مصفاة وطبق سلطة.

أو فول بزيت زيتون وبيضة مسلوقة وخبز.

سناك بين الفطار والغداء

كوب لبن كامل الدسم

أو كوب زبادي وملعقة عسل

أو مكسرات

وجبة الغداء

سمك سلمون أو ماكريل الأعلى في فيتامين د) 2 إلى 3 مرات أسبوعيا.

أو سردين ممتاز وفيتامين د عالي

أو صدور فراخ أو لحمة زلط وملعقة زيت زيتون

مع كوب أرز أو مكرونة أو 2 شريحة خبز، وطبق سلطة كبير وخضار مطبوخ أو سوتيه

سناك بعد الغداء

ثمرة موز أو برتقال

أو كوب شاي أخضر

أو زبادي بالعسل

وجبة العشاء

علبة زبادي و2 بيضة أومليت

أو تونة مصفاة وسلطة

أو جبنة قريش وخضار

ويجب المتابعة مع طبيب مختص لمعرفة نسبة نقص فيتامين د فى للجسم، حتى يحدد العلاج المناسب سواء كان من خلال الأقراص اليومية أو الحقن لتعويض نقص فيتامين د سريعا فى الجسم لتجنب حدوث أى مضاعفات خطيرة.

