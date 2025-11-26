أول 7 أعراض لنقص فيتامين "د" عند النساء بعد سن الأربعين

18 حجم الخط

أول 7 أعراض لنقص فيتامين د، يُعد فيتامين د من أهم العناصر الغذائية التي تحتاجها المرأة، خاصة بعد سن الأربعين، حيث تبدأ تغيرات هرمونية وجسدية تؤثر بشكل كبير على امتصاص الكالسيوم وصحة العظام والمناعة والطاقة.





نقص هذا الفيتامين أصبح مشكلة شائعة جدًا بسبب قلة التعرض للشمس وسرعة استهلاكه داخل الجسم مع التقدم في العمر.



أكدت الدكتورة هدى مدحت أخصائية التغذية العلاجية، أن نقص فيتامين د عند النساء بعد الأربعين شائع لكنه قابل للعلاج بسهولة إذا تم اكتشافه مبكرًا.



7 أعراض تشير إلى نقص فيتامين د لدى النساء

في هذا التقرير تستعرض الدكتورة هدى أول 7 أعراض واضحة تشير إلى نقص فيتامين د لدى النساء بعد سن الأربعين، مع توضيح أسباب حدوثها وتأثيرها على الصحة العامة.



1. آلام العظام والمفاصل.. العلامة الأكثر شيوعًا بعد الأربعين

أول وأكثر عرض تشكو منه النساء هو الشعور بآلام في العظام والمفاصل، خاصة أسفل الظهر، الركبتين، الحوض، والقدمين.

بعد الأربعين، يقل امتصاص الجسم للكالسيوم بشكل طبيعي، وعندما يفتقر الجسم لفيتامين د، يفقد العظام دعمها الأساسي، ما يؤدي إلى:

هشاشة مبكرة في العظام.

آلام مزمنة في المفاصل.

ثِقل في الحركة عند الاستيقاظ أو بعد الجلوس لفترة طويلة.

شعور بآلام في العمود الفقري وكأنه "ضعيف".

يساعد فيتامين د على تثبيت الكالسيوم في العظام، ونقصه يجعل العظام لينة وسهلة التأثر، مما يزيد احتمالية الإصابة بالكسور عند أقل مجهود.

2. الإرهاق والتعب المستمر حتى مع النوم الجيد

تشعر كثير من النساء بعد الأربعين بتعب غير مبرر، وقد يرجعن ذلك لضغوط العمل أو المنزل، لكن في الحقيقة قد يكون السبب هو نقص فيتامين د.

هذا النقص يؤثر على:

عضلات الجسم وقدرتها على الانقباض.

مستوى الطاقة داخل الخلايا.

جودة النوم واستقرار الهرمونات.



أظهرت دراسات أن انخفاض فيتامين د يقلل من قدرة الجسم على إنتاج الطاقة ويزيد من الإحساس بالإرهاق، مما يجعل المرأة تشعر بأنها "منهكة" طوال اليوم حتى بدون مجهود يذكر.

3. ضعف المناعة وكثرة العدوى ونزلات البرد

تراجع المناعة أحد أهم الأعراض التي يجب الانتباه لها. فيتامين د له دور رئيسي في تنشيط الخلايا المناعية المسؤولة عن محاربة الفيروسات والبكتيريا.

عند نقصه، تظهر العلامات التالية:

تكرار الإصابة بالإنفلونزا ونزلات البرد.

طول فترة الشفاء.

التهابات متكررة في الحلق والجيوب الأنفية.

التهابات جلدية أو فطرية أكثر من المعتاد.

بعد الأربعين، تصبح المناعة أكثر حساسية، لذا فإن نقص الفيتامين يزيد من فرص الإصابة بالأمراض بشكل واضح.

4. تقلبات المزاج والقلق والاكتئاب الخفيف

قد تلاحظ المرأة بعد الأربعين أن حالتها المزاجية لم تعد مستقرة كما كانت، وتبدأ بالشعور بـ:

الحزن بدون سبب واضح.

العصبية الزائدة.

القلق والتوتر السريع.

نوبات خفيفة من الاكتئاب.

السبب أن فيتامين د يؤثر مباشرة على مراكز العاطفة والمزاج في الدماغ، كما يساعد على إنتاج السيروتونين "هرمون السعادة".

وعند انخفاضه، يصبح الدماغ أكثر عرضة للاضطراب، خصوصًا أنه يتزامن مع تغيرات هرمونية تحدث في هذه المرحلة العمرية.

5. ضعف العضلات وتشنجات الساقين

فيتامين د ليس مهمًا للعظام فقط، بل للعضلات أيضًا. ومن أول الأعراض التي تظهر على النساء:

ضعف في قبضة اليد.

تشنجات متكررة في الساقين خصوصًا ليلًا.

صعوبة في صعود السلالم.

إحساس بأن العضلات “هشة” أو “مرتعشة”.

والسبب أن فيتامين د يعمل مع الكالسيوم والمغنيسيوم على تنظيم حركة العضلات. ومع النقص، تفقد العضلات قوتها الطبيعية، وتحتاج وقتًا أطول في التعافي بعد المجهود.

6. تساقط الشعر وضعف فروة الرأس

نقص فيتامين د يرتبط بشكل قوي بتراجع صحة الشعر، ومن أبرز الأعراض:

تساقط ملحوظ عند التمشيط أو أثناء الاستحمام.

ظهور فراغات صغيرة في فروة الرأس.

بطء نمو الشعر.

ضعف سمك الشعرة نفسها.

هذا الفيتامين مسؤول عن تحفيز بصيلات الشعر على النمو، ويدعم الدورة الدموية في فروة الرأس. وبعد سن الأربعين، يصبح الشعر أكثر تأثرًا بالهرمونات، فيزداد التساقط إذا كان مستوى الفيتامين منخفضًا.

7. بطء التئام الجروح وزيادة الالتهابات الجلدية

من العلامات القوية التي تشير إلى نقص فيتامين د هو ملاحظة أن الجروح الصغيرة تستغرق وقتًا أطول للشفاء، مثل:

جروح المطبخ البسيطة.

الخدوش.

الالتهابات الجلدية.

التهيجات التي تطول أكثر من المعتاد.

فيتامين د يساعد على تجديد الخلايا وتسريع التئام الجرح، كما يقلل الالتهاب. ومع نقصه، تصبح البشرة أكثر حساسية، وقد تتكرر الالتهابات الجلدية.

لماذا يزداد نقص فيتامين د بعد سن الأربعين عند النساء؟

هناك عدة أسباب تزيد من احتمالية النقص بعد هذه المرحلة:

قلة التعرض للشمس بسبب نمط الحياة.

ضعف امتصاص الفيتامين مع التقدم في العمر.

زيادة احتياج الجسم نتيجة نقص الهرمونات.

اتباع أنظمة غذائية غير غنية بالفيتامين.

الوزن الزائد، الذي يقلل من توفر الفيتامين في الدم.

ضعف الكلى مع العمر، مما يقلل تحويل الفيتامين إلى الشكل النشط.

أعراض نقص فيتامين د، فيتو

كيف ترفع المرأة مستوى فيتامين د بشكل طبيعي؟

1. التعرض للشمس يوميًا من 10 لـ 20 دقيقة

خاصة في الفترة بين 10 صباحًا و3 عصرًا مع كشف الذراعين أو الساقين.



2. تناول أطعمة غنية بفيتامين د

مثل:

السلمون والسردين

صفار البيض

الحليب المدعم

الفطر (المشروم)

زيت كبد الحوت



3. المكملات الغذائية

يُفضَّل تناولها بعد تحليل دم ومعرفة النسبة، لأن الجرعة تختلف حسب العمر والوزن وحالة العظام.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.