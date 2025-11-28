أخبار مصر اليوم: فحص 20 مليون مواطن بمبادرة الكشف عن الأمراض المزمنة.. موقف التعليم العالي من حكم الإدارية بعودة التعليم المفتوح.. انخفاض جديد بدرجات الحرارة في هذا الموعد

18 حجم الخط

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية أماكن سقوط الأمطار، حيث تسقط الأمطار الخفيفة جنوبا على حلايب وشلاتين، وذلك على فترات متقطعة.

انطلقت اليوم الجمعة الموافق 28 نوفمبر 2025 فعاليات “المهرجان الترفيهي الأول” لطلاب المدن الجامعية من المصريين والوافدين، وذلك بفندق جولدن جويل بمحافظة الإسماعيلية، وسط أجواء مليئة بالحماس والبهجة، بحضور الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، والدكتور رامي ماهر غالي نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب.

شهد المجلس الأعلى للجامعات في اجتماعه الدوري برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إعلان نتائج مسابقة أفضل جامعة صديقة للبيئة للعام الجامعي 2024/2025، بحضور اللواء أكرم جلال محافظ الإسماعيلية، والدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، والدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، وأعضاء المجلس، وذلك في رحاب جامعة قناة السويس.

أعلنت وزارة الصحة والسكان أن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي حققت إنجازًا جديدًا بفحص 20 مليونًا و168 ألفًا و842 مواطنًا على مستوى الجمهورية منذ انطلاقها في سبتمبر 2021 وحتى اليوم.

أعلن المهندس عادل النجار محافظ الجيزةالسيطرة الكاملة على الحريق الذي اندلع داخل أحد مواقع التصوير المفتوحة باستوديو مصر بمنطقة المريوطية دون وقوع أي خسائر في الأرواح، مؤكدًا سلامة البنية التحتية للاستوديو التاريخي والمبانـي المحيطة.

كشفت مصادر في وزارة التعليم العالي موقف الوزارة من الحكم الصادر الأربعاء الماضي، بعودة التعليم المفتوح بشهادته الأكاديمية.

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية انخفاض درجات الحرارة من 3:4 درجات مئوية بدءا من الأحد المقبل لتكون درجات الحرارة على السواحل الشمالية 21:24 درجة مئوية، القاهرة والوجه البحرى من 23: 24 درجة مئوية، جنوب البلاد من 23:29 درجة مئوية.

