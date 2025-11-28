الجمعة 28 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

انخفاض جديد بدرجات الحرارة فى هذا الموعد

درجات الحرارة، فيتو
درجات الحرارة، فيتو
18 حجم الخط

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية انخفاض درجات الحرارة من 3:4 درجات مئوية بدءا من الأحد المقبل لتكون درجات الحرارة على السواحل الشمالية 21:24 درجة مئوية، القاهرة والوجه البحرى من 23: 24 درجة مئوية، جنوب البلاد من  23:29 درجة مئوية.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا السبت، ويسود طقس خريفى معتدل الحرارة نهارا على شمال البلاد ومائل للحرارة على القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مائل للبرودة فى الصباح الباكر وآخر الليل على أغلب الأنحاء.

حالة الطقس فى القاهرة

ومن المتوقع أن يسود طقس مائل  للحرارة  نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وشمال الصعيد، ومعتدل الحرارة على السواحل الشمالية الغربية، حارعلى جنوب الصعيد.


كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل الحرارة ليلا، مائل للبرودة فى آخر الليل، وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة غدا:

درجة الحرارة العظمى:  26

درجة الحرارة الصغرى: 16

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 24

درجة الحرارة الصغرى: 13

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 25

درجة الحرارة الصغرى: 11

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:30

درجة الحرارة الصغرى: 17

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

درجات الحرارة المتوقعة غدا الأرصاد الجوية السواحل الشمالية السواحل الشمالية الغربية الطقس غدا السبت الطقس في القاهرة الطقس غدا درجة الحرارة العظمي

مواد متعلقة

الأرصاد الجوية تعلن حالة طقس الغد

بدأت وخطرها يمتد ساعات، الأرصاد الجوية تعلن موعد انتهاء الشبورة الكثيفة

ارتفاع مفاجئ في درجات الحرارة، الأرصاد تعلن حالة الطقس اليوم الجمعة

علاج نزلات البرد، بطرق طبيعية لكل الأعمار

الأكثر قراءة

ارتفاع الصويا والذرة الصفراء، أسعار الأعلاف والحبوب اليوم في الأسواق

الدفع بـ 6 سيارات إطفاء لإخماد حريق ستوديو مصر، ومصدر يكشف سبب الواقعة (فيديو)

15 قرارا جمهوريا مهما وتكليفات رئاسية حاسمة للحكومة ورسائل طمأنة للشباب المصري

منذر طمين يقود الهجوم، تشكيل المصري أمام زيسكو في الكونفدرالية

إجراء مفاجئ من الخطيب تجاه رمضان صبحي

أسعار البيض اليوم الجمعة في بورصة الدواجن

مديرة مدرسة عبد السلام المحجوب: صاحبة الفيديو أخصائية نفسية والواقعة مدبرة

المؤشرات الأمريكية تتجه لخسارة شهرية بسبب عطل بورصة شيكاغو

خدمات

المزيد

تعرف على سعر اليوان الصيني أمام الجنيه في البنك المركزي المصري

كم يبلغ سعر القصدير فى البورصات العالمية اليوم الجمعة؟

ارتفاع الصويا والذرة الصفراء، أسعار الأعلاف والحبوب اليوم في الأسواق

حبس وغرامة، عقوبة تحويل المباني الأثرية إلى حظيرة أو مصنع

المزيد

انفوجراف

4 منتخبات تشارك لأول مرة في كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم ركوب الجمل في المنام وعلاقته بالحصول على ميراث كبير قريبا

هدية علمية تنعش الفكر، عرض كتاب "بناء الوعي وإنارة الفكر" في عدد مجلة الأزهر الجديد

من السنة النبوية، فضل يوم الجمعة والأحاديث الواردة فيه

المزيد
الجريدة الرسمية