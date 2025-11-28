الجمعة 28 نوفمبر 2025
أخبار مصر

أمطار خفيفة على هذه المناطق غدا السبت

حالة الطقس،فيتو
حالة الطقس،فيتو
 أعلنت هيئة  الأرصاد الجوية أماكن سقوط الأمطار، حيث تسقط الأمطار الخفيفة جنوبا على حلايب وشلاتين، وذلك على فترات متقطعة.

ارتفاع مفاجئ في درجات الحرارة، الأرصاد تعلن حالة الطقس اليوم الجمعة

الأرصاد تعلن حالة طقس الغد وتحذر من رياح وسحب رعدية وبرق (فيديو)

 ويكون هناك فرصة ضعيفة للأمطار الخفيفة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، وذلك على فترات متقطعة.

كانت هيئة الأرصاد الجوية، أعلنت حالة الطقس، غدا السبت، ويسود طقس خريفى معتدل الحرارة نهارا على شمال البلاد ومائل للحرارة على القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مائل للبرودة  فى الصباح الباكر وأخر  الليل  على أغلب الأنحاء.

 

حالة الطقس فى القاهرة

ومن المتوقع أن  يسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري  وشمال الصعيد، ومعتدل الحرارة على السواحل الشمالية الغربية، حار على جنوب الصعيد.

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل الحرارة ليلا، مائل للبرودة فى آخر الليل، وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة غدا:

درجة الحرارة العظمى:  26

درجة الحرارة الصغرى: 16

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 24

درجة الحرارة الصغرى: 13

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 25

درجة الحرارة الصغرى: 11

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:30

درجة الحرارة الصغرى: 17
 

