أخبار مصر

الأعلى للجامعات يجري مقابلة المتقدمين لرئاسة جامعة مطروح

المجلس الأعلى للجامعات
المجلس الأعلى للجامعات
عقدت اللجنة المختصة بترشيح  رؤساء الجامعات بـالمجلس الأعلى للجامعات والمشكلة طبقًا للقرار الوزارى رقم (١٩٧٢) بتاريخ ٢٠٢٥/٩/٢٣، مقابلات  المتقدمين لرئاسة جامعة مطروح.

 

 وذلك برئاسة  محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية، ووزير الصحة والسكان الأسبق، وعضوية كل من:  أشرف محمود حاتم وزير الصحة والسكان الأسبق، وهالة حلمى السعيد مستشار رئيس الجمهورية - وزير التخطيط والتنمية الإقتصادية السابق، وأحمد زكى بدر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الأسبق - ووزير التنمية المحلية الأسبق، وهاني محفوظ هلال وزير التعليم العالى الأسبق.

وقد بدأت اللجنة أعمالها بمقابلة  المتقدمين لرئاسة جامعة مطروح وذلك يوم الأحد الموافق ٢٣ نوفمبر الجاري وذلك بحضور مرشحى الجامعة لعضوية اللجنة:  عصام الكردي رئيس جامعة الإسكندرية السابق، ورئيس جامعة العلمين الدولية. ومصطفى النجار رئيس جامعة مطروح السابق.

 

وفي سياق آخر، نظم المجلس الأعلى للجامعات، تحت رعاية الدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس الأعلى للجامعات، وإشراف الدكتورة منى هجرس، الأمين المساعد، ورشة عمل حول التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في التعليم العالي بمقر أمانة المجلس في إطار مشروع بالتعاون مع هيئة فولبرايت بعنوان تعزيز قدرات المجلس الأعلى للجامعات لمواكبة الاتجاهات المستقبلية.

 

أدار الورشة الدكتور عمر سالم مدير مركز الخدمات الإلكترونية والمعرفية بحضور أعضاء من لجنة قطاع الحاسبات، المديرين التنفيذيين للمعلومات بالجامعات المصرية ممثلين عن الأقاليم السبعة، الدكتور كريم عمارة نائب مدير مركز الخدمات الإلكترونية والمعرفية بالإضافة إلى عدد من مديري وحدات المركز. 

