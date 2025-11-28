في انتظار الحيثيات، موقف التعليم العالي من حكم الإدارية العليا بعودة التعليم المفتوح

18 حجم الخط

كشفت مصادر في وزارة التعليم العالي موقف الوزارة من الحكم الصادر الأربعاء الماضي، بعودة التعليم المفتوح بشهادته الأكاديمية.

وأكدت المصادر أن الوزارة لم يصلها الحكم حتى الآن، وهي في انتظار مسودة الحكم وحيثياته، ليتم إحالته بعد ذلك للشئون القانونية بالوزارة لدراسته واتخاذ اللازم حياله.

وأوضحت المصادر في تصريحات خاصة لـ فيتو، أن الوزارة تحترم أحكام القضاء المصري، وتعتبر تنفيذها أمر واجب وفق القوانين واللوائح المعمول بها في هذا الشأن.

عودة التعليم المفتوح بالشهادة الأكاديمية

كانت المحكمة الإدارية العليا – الدائرة السادسة تعليم – قد قضت بقبول الطعنين المقامين من وزير التعليم العالي ورئيس جامعة عين شمس شكلًا، وفي الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه، ليكون بإلغاء قرار المجلس الأعلى للجامعات في ما تضمنه من استحداث شهادات الدبلوم المهني والبكالوريوس المهني، وما يترتب على ذلك من آثار، وذلك على النحو المبين بأسباب الحكم، مع إلزام كل طاعن بمصروفات طعنه.

وأكد الدكتور عامر حسن، رئيس رابطة التعليم المفتوح، في تصريحات خاصة لـ فيتو، أن الحكم الصادر بعودة التعليم المفتوح بالشهادة الأكاديمية يُعد حكمًا تاريخيًّا جديدًا يُضاف إلى مسيرة الرابطة الممتدة على مدار ثماني سنوات من النضال والدفاع عن حقوق طلاب وخريجي التعليم المفتوح والمدمج.

وأضاف أن الرابطة تنتظر الحصول على الصيغة التنفيذية للحكم خلال ثلاثة أسابيع، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتنفيذه، مشيرًا إلى أن الرابطة ومسؤوليها مستمرون في الدفاع عن الحقوق المشروعة لطلاب وخريجي التعليم المفتوح والمدمج حتى استرداد كامل حقوقهم.

وقف القبول بنظام التعليم المدمج

وكان المجلس الأعلى للجامعات قد أوصى من قبل بوقف القبول والتقدم لنظام التعليم المدمج، استنادًا إلى الأحكام القضائية الصادرة بشأن التعليم المفتوح، وكان نظام التعليم المفتوح قائمًا قبل استبداله بالنظام المدمج عام 2017.

جاء ذلك في أعقاب حكم المحكمة الإدارية العليا بقبول طعون عدد من المتضررين ضد قرارات المجلس الأعلى للجامعات، حيث قضت المحكمة بإلغاء استحداث شهادات الدبلوم المهني والبكالوريوس المهني والليسانس المهني.

