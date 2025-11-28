الجمعة 28 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

في انتظار الحيثيات، موقف التعليم العالي من حكم الإدارية العليا بعودة التعليم المفتوح

د. أيمن عاشور وزير
د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي
18 حجم الخط
ads

كشفت مصادر في وزارة التعليم العالي موقف الوزارة من الحكم الصادر الأربعاء الماضي، بعودة التعليم المفتوح بشهادته الأكاديمية.

وأكدت المصادر أن الوزارة لم يصلها الحكم حتى الآن، وهي في انتظار مسودة الحكم وحيثياته، ليتم إحالته بعد ذلك للشئون القانونية بالوزارة لدراسته واتخاذ اللازم حياله.

وأوضحت المصادر في تصريحات خاصة لـ فيتو، أن الوزارة تحترم أحكام القضاء المصري، وتعتبر تنفيذها أمر واجب وفق القوانين واللوائح المعمول بها في هذا الشأن. 

عودة التعليم المفتوح بالشهادة الأكاديمية 

كانت المحكمة الإدارية العليا – الدائرة السادسة تعليم – قد قضت بقبول الطعنين المقامين من وزير التعليم العالي ورئيس جامعة عين شمس شكلًا، وفي الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه، ليكون بإلغاء قرار المجلس الأعلى للجامعات في ما تضمنه من استحداث شهادات الدبلوم المهني والبكالوريوس المهني، وما يترتب على ذلك من آثار، وذلك على النحو المبين بأسباب الحكم، مع إلزام كل طاعن بمصروفات طعنه.

وأكد الدكتور عامر حسن، رئيس رابطة التعليم المفتوح، في تصريحات خاصة لـ فيتو، أن الحكم الصادر بعودة التعليم المفتوح بالشهادة الأكاديمية يُعد حكمًا تاريخيًّا جديدًا يُضاف إلى مسيرة الرابطة الممتدة على مدار ثماني سنوات من النضال والدفاع عن حقوق طلاب وخريجي التعليم المفتوح والمدمج.

وأضاف أن الرابطة تنتظر الحصول على الصيغة التنفيذية للحكم خلال ثلاثة أسابيع، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتنفيذه، مشيرًا إلى أن الرابطة ومسؤوليها مستمرون في الدفاع عن الحقوق المشروعة لطلاب وخريجي التعليم المفتوح والمدمج حتى استرداد كامل حقوقهم.

وقف القبول بنظام التعليم المدمج

وكان المجلس الأعلى للجامعات قد أوصى من قبل بوقف القبول والتقدم لنظام التعليم المدمج، استنادًا إلى الأحكام القضائية الصادرة بشأن التعليم المفتوح، وكان نظام التعليم المفتوح قائمًا قبل استبداله بالنظام المدمج عام 2017.

جاء ذلك في أعقاب حكم المحكمة الإدارية العليا بقبول طعون عدد من المتضررين ضد قرارات المجلس الأعلى للجامعات، حيث قضت المحكمة بإلغاء استحداث شهادات الدبلوم المهني والبكالوريوس المهني والليسانس المهني.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

التعليم المفتوح وزارة التعليم العالى وزير التعليم العالي جامعة عين شمس المجلس الأعلى للجامعات الدبلوم المهني البكالوريوس المهني التعليم المدمج

مواد متعلقة

إنجاز دولي لطالبين من تجارة عين شمس بحصولهما على شهادة FMAA العالمية

الأعلى للجامعات يجري مقابلة المتقدمين لرئاسة جامعة مطروح

الجيوشي: الحكم بعودة التعليم المفتوح بشهادته الأكاديمية خاص بالجامعات الحكومية فقط

أخبار مصر اليوم، رسائل طمأنة من الرئيس السيسي للمواطنين.. عقوبات وزارة التعليم العالي على المعاهد المخالفة.. والرياح تضرب عددا من المحافظات

الأكثر قراءة

ارتفاع الصويا والذرة الصفراء، أسعار الأعلاف والحبوب اليوم في الأسواق

الدفع بـ 6 سيارات إطفاء لإخماد حريق ستوديو مصر، ومصدر يكشف سبب الواقعة (فيديو)

15 قرارا جمهوريا مهما وتكليفات رئاسية حاسمة للحكومة ورسائل طمأنة للشباب المصري

منذر طمين يقود الهجوم، تشكيل المصري أمام زيسكو في الكونفدرالية

إجراء مفاجئ من الخطيب تجاه رمضان صبحي

أسعار البيض اليوم الجمعة في بورصة الدواجن

مديرة مدرسة عبد السلام المحجوب: صاحبة الفيديو أخصائية نفسية والواقعة مدبرة

المؤشرات الأمريكية تتجه لخسارة شهرية بسبب عطل بورصة شيكاغو

خدمات

المزيد

تعرف على سعر اليوان الصيني أمام الجنيه في البنك المركزي المصري

كم يبلغ سعر القصدير فى البورصات العالمية اليوم الجمعة؟

ارتفاع الصويا والذرة الصفراء، أسعار الأعلاف والحبوب اليوم في الأسواق

حبس وغرامة، عقوبة تحويل المباني الأثرية إلى حظيرة أو مصنع

المزيد

انفوجراف

4 منتخبات تشارك لأول مرة في كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم ركوب الجمل في المنام وعلاقته بالحصول على ميراث كبير قريبا

هدية علمية تنعش الفكر، عرض كتاب "بناء الوعي وإنارة الفكر" في عدد مجلة الأزهر الجديد

من السنة النبوية، فضل يوم الجمعة والأحاديث الواردة فيه

المزيد
الجريدة الرسمية