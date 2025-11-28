الجمعة 28 نوفمبر 2025
أخبار مصر

محافظ الجيزة: السيطرة الكاملة على حريق استوديو مصر دون خسائر في الأرواح

حريق ستوديو مصر
 أعلن المهندس عادل النجار محافظ الجيزة السيطرة الكاملة على الحريق الذي اندلع داخل أحد مواقع التصوير المفتوحة باستوديو مصر بمنطقة المريوطية دون وقوع أي خسائر في الأرواح، مؤكدًا سلامة البنية التحتية للاستوديو التاريخي والمبانـي المحيطة.

وأضاف محافظ الجيزة أنه تم إخماد النيران بالكامل وجارٍ تنفيذ أعمال التبريد لضمان عدم تجددها. 

سبب حريق موقع التصوير في ستوديو مصر

 وأوضح المحافظ أن الحريق نشب في ديكورات منطقة التصوير وانتقل على الفور قوات الحماية المدنية التي تعاملت بكفاءة عالية مع الموقف، حيث تم الدفع بخمس سيارات إطفاء نجحت في محاصرة النيران ومنع امتدادها للعقارات المجاورة.  

 

 كما أكد المحافظ على تواجد الأجهزة التنفيذية بأحياء الطالبية والهرم في موقع الحادث لمعاونة قوات الحماية المدنية، وتأمين محيط الاستوديو، وتنظيم الحركة المرورية، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على سلامة المواطنين والعاملين بالموقع.

الجريدة الرسمية