محافظ الجيزة يكرم 170 عامل نظافة لمشاركتهم في تجميل محيط المتحف الكبير

كرّم المهندس عادل النجار محافظ الجيزة نحو 170 عاملًا من عمال النظافة المشاركين في أعمال التطوير والتجميل بمحيط المتحف المصري الكبير، وذلك تقديرًا لدورهم في إظهار المحافظة بأفضل صورة خلال فعاليات الاحتفال الأخيرة.

إشادة بجهود الأجهزة التنفيذية خلال استعدادات افتتاح المتحف ومهرجان التمور

كما كرم المحافظ جميع المسؤولين والعاملين بديوان عام المحافظة والهيئات والأحياء المشاركة في استعدادات حفل افتتاح المتحف المصري الكبير يوم 1 نوفمبر، وكذلك المساهمين في تنظيم المهرجان الدولي للتمور بمدينة الواحات البحرية الذي أُقيم خلال شهر نوفمبر، وشمل التكريم القائمين على إعداد ملف ترشيح الجيزة للانضمام لشبكة المدن الإبداعية بمنظمة اليونسكو.

تكريم 170 عامل نظافة لمشاركتهم في تجميل محيط المتحف الكبير

محافظ الجيزة: جهود رجال المحافظة نالت إشادة دولية

وأكد محافظ الجيزة تقديره الكامل لدور كل عامل وموظف ومسؤول شارك في أعمال التطوير، مشيرًا إلى أن الجهود الضخمة المبذولة أسهمت في تقديم صورة حضارية مشرفة نالت إعجاب الوفود والزائرين من مختلف دول العالم.

وجاء ذلك خلال الاحتفالية التي أُقيمت على مسرح الديوان العام لتكريم المسؤولين والعاملين بالمحافظة.

تحية تقدير للمحالين للتقاعد وجهودهم في تطوير المنطقة الأثرية

وخلال اللقاء، وجّه المحافظ تحية تقدير لكل المسؤولين الذين انتهت مدة خدمتهم، مثنيًا على مساهماتهم في إنجاز المهام المكلفين بها، وخاصة مشروعات رفع كفاءة محيط المتحف والمنطقة الأثرية لأهرامات الجيزة والمحاور المؤدية إليها.

