الخميس 27 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

محافظ الجيزة يكرم 170 عامل نظافة لمشاركتهم في تجميل محيط المتحف الكبير

تكريم 170 عامل نظافة
تكريم 170 عامل نظافة لمشاركتهم في تجميل محيط المتحف الكبير
18 حجم الخط
ads

كرّم المهندس عادل النجار محافظ الجيزة نحو 170 عاملًا من عمال النظافة المشاركين في أعمال التطوير والتجميل بمحيط المتحف المصري الكبير، وذلك تقديرًا لدورهم في إظهار المحافظة بأفضل صورة خلال فعاليات الاحتفال الأخيرة. 

إشادة بجهود الأجهزة التنفيذية خلال استعدادات افتتاح المتحف ومهرجان التمور 

كما كرم المحافظ جميع المسؤولين والعاملين بديوان عام المحافظة والهيئات والأحياء المشاركة في استعدادات حفل افتتاح المتحف المصري الكبير يوم 1 نوفمبر، وكذلك المساهمين في تنظيم المهرجان الدولي للتمور بمدينة الواحات البحرية الذي أُقيم خلال شهر نوفمبر، وشمل التكريم القائمين على إعداد ملف ترشيح الجيزة للانضمام لشبكة المدن الإبداعية بمنظمة اليونسكو.

 

 

تكريم 170 عامل نظافة لمشاركتهم في تجميل محيط المتحف الكبير 
تكريم 170 عامل نظافة لمشاركتهم في تجميل محيط المتحف الكبير 

محافظ الجيزة: جهود رجال المحافظة نالت إشادة دولية

وأكد محافظ الجيزة تقديره الكامل لدور كل عامل وموظف ومسؤول شارك في أعمال التطوير، مشيرًا إلى أن الجهود الضخمة المبذولة أسهمت في تقديم صورة حضارية مشرفة نالت إعجاب الوفود والزائرين من مختلف دول العالم.

وجاء ذلك خلال الاحتفالية التي أُقيمت على مسرح الديوان العام لتكريم المسؤولين والعاملين بالمحافظة. 

تحية تقدير للمحالين للتقاعد وجهودهم في تطوير المنطقة الأثرية

وخلال اللقاء، وجّه المحافظ تحية تقدير لكل المسؤولين الذين انتهت مدة خدمتهم، مثنيًا على مساهماتهم في إنجاز المهام المكلفين بها، وخاصة مشروعات رفع كفاءة محيط المتحف والمنطقة الأثرية لأهرامات الجيزة والمحاور المؤدية إليها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

حفل افتتاح المتحف المصري حفل افتتاح المتحف المصري الكبير محيط المتحف المصري الكبير عادل النجار محافظ الجيزة مدينة الواحات البحرية منظمة اليونسكو افتتاح المتحف المصري الكبير

مواد متعلقة

إحباط أكبر مخطط لتقسيم وبيع أراضي الدولة بالجيزة بطرق غير قانونية

منال عوض: الحفاظ على البيئة ضرورة حتمية لتحقيق التنمية المستدامة

محافظ الجيزة: توفير 24 ألف فرصة وحملات تفتيش لرفع كفاءة بيئة العمل

صحة الجيزة: رفع كفاءة الخدمات الطبية بالواحات وتجهيز غرف العمليات وسكن الأطباء بالكامل

محافظ الجيزة يكرم قيادات المحافظة لجهودهم في تطوير محيط المتحف الكبير (صور)

وزيرة التنمية المحلية ومحافظ الفيوم يفتتحان المهرجان السينمائي لأفلام البيئة

محافظ الجيزة يعقد اللقاء الأسبوعي لبحث شكاوى المواطنين

محافظ الجيزة: تطوير عيادات الصف والبدرشين وروز اليوسف والبراجيل ومركز كُلى البطران

الأكثر قراءة

مدبولي يكشف تفاصيل رسالة السيسي بشأن تنمية الصعيد

شمل البيضاء والبلدي، انخفاض سعر الفراخ اليوم الخميس 27 نوفمبر 2025

توقيع عقد إنشاء مجمع متكامل للصناعات الكيميائية الفوسفاتية بتكلفة استثمارية مليار دولار

تحديث أسعار الخدمات الطبية بالتأمين الصحي الشامل بداية من يناير المقبل

بعد وفاة المذيعة هبة الزياد، لماذا يحدث الموت أثناء النوم؟

تعرف على الخطوات التالية لمرحلة فرز الأصوات بانتخابات النواب (إنفوجراف)

صناع فيلم "كان يا ماكان في غزة": أردنا كشف حياة الغزيين قبل المأساة

السيسي يصدر قرارا جمهوريا بالموافقة على تسهيل قرض بمبلغ 4 مليارات دولار

خدمات

المزيد

تعرف على سعر السكر في الأسواق المصرية اليوم الخميس

تعرف على سعر الين الياباني أمام الجنيه صباح اليوم

سعر الدولار أمام الليرة السورية في مصرف دمشق المركزي اليوم الخميس

استقرار سعر الدينار البحريني أمام الجنيه في البنك المركزي اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

مصر مستوى ثالث.. تعرف على تصنيف منتخبات كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يدخل الجنة أصحاب أسماء محمد أو أحمد؟ الإفتاء ترد

تفسير حلم اللون الأحمر في المنام وعلاقته بالرزق والسعادة

دعاء الصباح للشفاء من الأمراض، أذكار بالكتاب والسنة النبوية لا تفوتك

المزيد
الجريدة الرسمية