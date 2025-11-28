الجمعة 28 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

الصحة: جمع 295 كيس دم آمن في حملة تبرع بجامعة حلوان

حملات جمع الدم
حملات جمع الدم
18 حجم الخط
ads

نفذت وزارة الصحة والسكان، بالتعاون مع المركز القومي لخدمات نقل الدم، حملة موسعة للتبرع بالدم داخل جامعة حلوان، امتدت على مدار أسبوع كامل، وذلك في إطار جهود الإدارة العامة للمبادرات الصحية والإدارة المركزية لعمليات الدم لتعزيز المخزون الاستراتيجي من الدم ومشتقاته.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن توقيت الحملة جاء متزامنًا مع استضافة الجامعة لفعاليات المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة، مما أضفى طابعًا تكامليًا مميزًا على النشاط، وأظهر مدى التنسيق العالي بين مختلف قطاعات الوزارة لتقديم خدمات صحية شاملة ومستدامة للمجتمع الجامعي والمحيط.

الحملة نجحت في تجميع 295 كيس دم آمن وصالح للاستخدام

 

ومن جانبها، كشفت الدكتورة فاطمة شومان، رئيس الإدارة المركزية لعمليات الدم ونقل الدم، أن الحملة نجحت في تجميع 295 كيس دم آمن وصالح للاستخدام، مشيرة إلى أن هذه الكمية ستسهم بشكل مباشر في إنقاذ حياة عشرات المرضى في مستشفيات الوزارة، خاصة حالات الحوادث والعمليات الجراحية الكبرى والأورام وأمراض الدم.

 الحملات لا تقتصر على توفير الدم فقط

 

وأكدت «شومان» أن مثل هذه الحملات لا تقتصر على توفير الدم فقط، بل تهدف أيضًا إلى نشر ثقافة التبرع الطوعي بين الشباب الجامعي، وترسيخ قيمة العمل الإنساني النبيل الذي يربط بين أفراد المجتمع في أسمى صوره، مؤكدة أن كل كيس دم قد يكون سببًا في استمرار نبض قلب إنسان وأمل أسرة بأكملها.

الصحة: فحص 15 مليون مواطن ضمن مبادرة الكشف المبكر عن الأورام السرطانية

دليل شامل لكل أم، طرق طبيعية لتعزيز الصحة النفسية للأطفال

وتوجهت وزارة الصحة والسكان، بالشكر والتقدير لإدارة جامعة حلوان وطلابها وأعضاء هيئة التدريس على التفاعل الكبير ولحماسهم غير المسبوق، مؤكدة استمرار تنظيم مثل هذه الحملات في الجامعات والمصانع والمؤسسات على مستوى الجمهورية، لأن التبرع بالدم ليس مجرد واجب وطني بل رسالة حياة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان المركز القومي لخدمات نقل الدم المبادرة الرئاسية لدعم صحة المراة حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة وزارة الصحة والسكان وزارة الصحة

مواد متعلقة

رئيس الرعاية الصحية يلتقي وزير صحة جنوب أفريقيا لبحث تعزيز السياحة العلاجية والاستثمار الصحي

الصحة: فحص 15 مليون مواطن ضمن مبادرة الكشف المبكر عن الأورام السرطانية

البروكلي أم القرنبيط؟ أيهما يحتوي على الفيتامينات والألياف أكثر؟

لأول مرة منذ 1988، الولايات المتحدة تتخلى عن إحياء يوم الإيدز العالمي

البالطو الأبيض في قبضة البطالة.. تصاعد أزمة تكليف خريجي كليات المهن الطبية.. دفعات 2023 و2024 عالقون.. و10 آلاف طبيب أسنان ينتظرون المجهول

وزير الصحة يزور مدينة «باشاك شهير» أكبر مجمع طبي في أوروبا بإسطنبول

الصحة: فحص 4.5 مليون شاب وفتاة مقبلين على الزواج

أحمد السبكي: منظومة التأمين الصحي الشامل تمضي بثبات

الأكثر قراءة

ارتفاع الصويا والذرة الصفراء، أسعار الأعلاف والحبوب اليوم في الأسواق

الدفع بـ 6 سيارات إطفاء لإخماد حريق ستوديو مصر، ومصدر يكشف سبب الواقعة (فيديو وصور)

منذر طمين يقود الهجوم، تشكيل المصري أمام زيسكو في الكونفدرالية

أسعار البيض اليوم الجمعة في بورصة الدواجن

مديرة مدرسة عبد السلام المحجوب: صاحبة الفيديو أخصائية نفسية والواقعة مدبرة

إجراء مفاجئ من الخطيب تجاه رمضان صبحي

المؤشرات الأمريكية تتجه لخسارة شهرية بسبب عطل بورصة شيكاغو

تطورات حالة تامر حسني بعد إجراء عملية الكلى، هل تعرض لمضاعفات خطيرة؟

خدمات

المزيد

تعرف على سعر اليوان الصيني أمام الجنيه في البنك المركزي المصري

كم يبلغ سعر القصدير فى البورصات العالمية اليوم الجمعة؟

ارتفاع الصويا والذرة الصفراء، أسعار الأعلاف والحبوب اليوم في الأسواق

حبس وغرامة، عقوبة تحويل المباني الأثرية إلى حظيرة أو مصنع

المزيد

انفوجراف

4 منتخبات تشارك لأول مرة في كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم ركوب الجمل في المنام وعلاقته بالحصول على ميراث كبير قريبا

هدية علمية تنعش الفكر، عرض كتاب "بناء الوعي وإنارة الفكر" في عدد مجلة الأزهر الجديد

من السنة النبوية، فضل يوم الجمعة والأحاديث الواردة فيه

المزيد
الجريدة الرسمية