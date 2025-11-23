الأرصاد تعلن حالة طقس الغد وتحذر من رياح وسحب رعدية وبرق (فيديو)

18 حجم الخط

حالة الطقس، أوضحت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لـ الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن البلاد تتأثر غدًا بكتل هوائية باردة آتية من جنوب أوروبا عبر البحر المتوسط، متسببة في انخفاض درجات الحرارة بمعدل حوالي 7 درجات مئوية.

ولفتت إلى أن العظمى في منطقة القاهرة الكبرى تصل غدًا إلى حوالي 27 درجة مئوية، بعد أن كانت تسجل اليوم نحو 34 درجة مئوية.

أجواء باردة ليلية وفرص أمطار متنوعة الشدّة

وأضافت غانم أن المواطنين يشعرون بأن الجو أصبح باردًا خصوصًا خلال فترات الليل المتأخرة والصباح المبكر، وذلك ابتداءً من اليوم وإلى نهاية الأسبوع. وفي ما يتعلق بالأمطار، نبهت إلى أنه يتوقع فرص سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة على أغلب محافظات الجمهورية، مع احتمال حدوث السيول في مناطق مثل البحر الأحمر، ‏حلايب وشلاتين ومرسى علم بسبب الطبيعة الجبلية. كما أشارت إلى إمكانية هطول أمطار خفيفة إلى غزيرة ورعدية في القاهرة الكبرى ومدن منطقة القناة وسيناء.

نشاط رياح، إثارة للأتربة، وتحذيرات من البرق والرعد



ولفتت غانم إلى أن السحب الرعدية قد تترافق مع نشاط قوي للرياح، مما قد يؤدي إلى إثارة الرمال والأتربة، وربما سقوط بعض الأجسام بسهولة بفعل الرياح. كما حذّرت من مخاطر البرق والرعد المصاحبة للسحب الرعدية.

