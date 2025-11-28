رئيس الرعاية الصحية يلتقي وزير صحة جنوب أفريقيا لبحث تعزيز السياحة العلاجية والاستثمار الصحي

18 حجم الخط

عقد الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، عدة لقاءات استراتيجية لتعزيز التعاون الإقليمي والدولي في مجالات الرعاية الصحية، وذلك على هامش فعاليات الملتقى الدولي السنوي السادس للهيئة، المنعقد خلال شهر نوفمبر الجاري بالعاصمة الإدارية الجديدة.

تعزيز جودة وكفاءة منظومة التأمين الصحي الشامل في مصر

وأكد الدكتور السبكي خلال هذه اللقاءات على أهمية الشراكات الدولية والإقليمية في تعزيز جودة وكفاءة منظومة التأمين الصحي الشامل في مصر، وتحقيق استدامة الخدمات الصحية، وتوسيع نطاق الوصول إلى الرعاية الطبية المتقدمة لجميع المواطنين.

التقى الدكتور السبكي مع الدكتور باكيش آرون موتسواليدي، وزير الصحة بجمهورية جنوب أفريقيا، لمناقشة أطر التعاون المشترك في مجالات السياحة العلاجية والاستثمار الصحي بين البلدين.

إنشاء تحالفات مع كبرى المستشفيات في جنوب أفريقيا

وتناول اللقاء إنشاء تحالفات مع كبرى المستشفيات في جنوب أفريقيا لتكامل الخدمات السياحية العلاجية، واستهداف أسواق السياحة العلاجية بالقارة الأفريقية، وإنشاء عيادات متخصصة لتقديم خدمات مشتركة بين البلدين، إلى جانب بحث فرص جذب الاستثمارات الصحية وتطوير مشروعات مشتركة للبنية التحتية والخدمات الطبية المتقدمة.

وأوضح وزير صحة جنوب أفريقيا أن التعاون يهدف إلى "تقديم خدمات طبية مشتركة مع مصر وفتح أسواق السياحة العلاجية بالقارة الأفريقية بما يدعم التنمية الصحية والاقتصادية للبلدين".

وأكد الدكتور السبكي أن هذا التعاون يمثل نموذجًا للشراكة الصحية الإقليمية، ويعزز جودة الخدمات الطبية ويوسع نطاق السياحة العلاجية بما يعود بالنفع على المواطنين ويدعم الاقتصاد الوطني.

وفي سياق متصل، التقى الدكتور أحمد السبكي ستيفان غيمبيرت، المدير الإقليمي للبنك الدولي في مصر واليمن وجيبوتي، حيث جرى استعراض أوجه دعم البنك الدولي لمشروعات التغطية الصحية الشاملة، وتعزيز سلاسل الإمداد، ودعم جهود الحد من انتشار الأوبئة.

كما تناول اللقاء الدعم الفني الذي يقدمه البنك الدولي في مجالات تحسين سلاسل الإمداد، ودورة الإيرادات، وكفاءة استخدام الموارد، وحساب التكاليف، بما يعزز فعالية المنظومة الصحية واستدامة خدماتها.

لقاء رئيس هيئة الرعاية الصحية مع المدير الإقليمي للبنك الدولي

وأشار المدير الإقليمي للبنك الدولي إلى أن جهود البنك تهدف إلى "تعزيز استدامة التمويل وتحسين جودة الخدمات الصحية بما يضمن قدرة مصر على تنفيذ برامج التأمين الصحي الشامل بكفاءة".

فيما أكد الدكتور السبكي على أهمية الاستفادة من الخبرات الدولية لتحقيق الاستدامة المالية والتشغيلية للمنظومة الصحية وتعزيز جودة وكفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وفي إطار تعزيز التعاون مع القطاع الخاص، التقى الدكتور السبكي مع عدد من المستثمرين القطريين، لمناقشة تطوير شراكات القطاع الخاص في مصر، بما يشمل تعزيز سلاسل الإمداد، وإنشاء مراكز لوجستية وعمليات تجميع محلي، وتوطين تقنيات الغسيل الكلوي والمختبرات الوطنية، إلى جانب تطبيق نماذج الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص (PPP) لتحديث العمليات وتقليل التكلفة.

ومن جانبه، أكد الدكتور السبكي أن تنفيذ هذا البروتوكول سيسهم في نقل خبرات عالمية متخصصة، ودعم بناء كوادر طبية على أعلى مستوى، وتعزيز قدرات منشآت الهيئة في تقديم خدمات تخصصية دقيقة تُواكب المعايير الدولية.

دور الشراكات الاستراتيجية مع المؤسسات الدولية والقطاع الخاص

وخلال هذه اللقاءات، أكد الدكتور السبكي على دور الشراكات الاستراتيجية مع المؤسسات الدولية والقطاع الخاص في تعزيز الرعاية الطبية والعلاجية، والصحة الرقمية، وتوطين الصناعات الطبية، وتشجيع الابتكار والبحث العلمي، بما يضمن وصول المواطنين إلى خدمات ورعاية صحية متقدمة وعالية القيمة العلاجية.

وأضاف أن المرحلة القادمة ستشهد شراكات رائدة لدعم منظومة التأمين الصحي الشامل، وتحقيق المساواة الصحية، وتوسيع نطاق الخدمات الطبية بجودة وكفاءة عالمية، بما يضمن استدامة النظام الصحي وتعزيز صحة المواطنين.

وتأتي هذه اللقاءات على هامش فعاليات الملتقى الدولي السنوي السادس للهيئة، الذي يعقد هذا العام تزامنًا مع مرور ست سنوات على إطلاق الرئيس عبدالفتاح السيسي منظومة التأمين الصحي الشامل من محافظة بورسعيد في 26 نوفمبر 2019، وتحت رعاية وتشريف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تحت شعار: "من الرؤية إلى التوسع: نرتقي بالرعاية الصحية إلى المعايير العالمية"، ويهدف الملتقى إلى تعزيز الشراكات المحلية والدولية، وتبادل الخبرات، ودفع مسار تطوير منظومة التأمين الصحي الشامل في مصر وفق أفضل الممارسات العالمية.

