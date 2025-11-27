18 جلسة وورش عمل دولية بمؤتمر كلية الحاسبات والمعلومات جامعة عين شمس

18 حجم الخط

نظمت كلية الحاسبات والمعلومات بـ جامعة عين شمس، مؤتمرا تضمنت فعالياته مجموعة واسعة من الأنشطة العلمية شملت 18 جلسة متخصصة وعروضًا بحثية تناولت أحدث التطورات في مجالات التكنولوجيا والمعلومات.

وتنوعت محاور الجلسات لتغطي موضوعات الذكاء الاصطناعي، وتصوير البيانات، والروبوتات، والأنظمة المدمجة، وشبكات الحاسب، والطب الشرعي الرقمي، والأمن السيبراني، وإنترنت الأشياء، والبيئات الذكية، والحوسبة الشاملة، وعلوم البيانات، واكتشاف المعرفة، والمعلوماتية الحيوية، والمعلوماتية الصحية، والأنظمة الطبية الحيوية، وهندسة البرمجيات، والذكاء الاصطناعي التطبيقي.

وأشارت الدكتورة رشا إسماعيل، عميدة كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة عين شمس، إلى أن المؤتمر تضمن أيضًا ورش عمل متخصصة قدمتها جهات صناعية رائدة مثل Deloitte وEricsson وNoon وHuawei، في إطار تعزيز التعاون بين الأوساط الأكاديمية والقطاع الصناعي.

وأقيم على هامش المؤتمر اجتماع لجنة قطاع الحاسبات والمعلوماتية بالمجلس الأعلى للجامعات بحضور عصام خليفة، رئيس قطاع علوم الحاسب والمعلوماتية بالمجلس الأعلى للجامعات، أ.د هالة زايد، أمين لجنة قطاع علوم الحاسب والمعلوماتية بالمجلس الأعلى للجامعات ولفيف من السادة عمداء كليات الحاسبات والمعلومات بالجامعات المصرية الحكومية والخاصة.

كما ضم المؤتمر جلسات لقامات علمية مرموقة فى مقدمتهم البروفيسور حسن عبد الله، عميد جامعة شرق لندن (UEL) الذى قدم محاضرة بعنوان "الحوسبة الكمية والذكاء الاصطناعي – الموجة التدميرية."

اكتشاف الأدوية المدعومة بالحوسبة الكمية

واستعرض خلال المحاضرة التقارب المتسارع بين الحوسبة الكمية والذكاء الاصطناعي، مسلطةً الضوء على فرص البحث الواسعة والتطبيقات العملية الناشئة عن هذا التحول الجذري. تشمل الأمثلة العملية اكتشاف الأدوية المدعومة بالحوسبة الكمية، ومحاكاة التجارب السريرية، ونمذجة المناخ وأنظمة الطاقة الذكية لتحقيق الاستدامة؛ والتشفير والمرونة السيبرانية لضمان أمن الجيل القادم؛ والروبوتات السربية وأتمتة العمليات متعددة الوكلاء المدعومة بالتحسين الكمي.

كما قدم البروفيسور هوان ليو، أستاذ ريجنتس وأستاذ كرسي إيرا أ. فولتون لعلوم وهندسة الحاسوب، جامعة ولاية أريزونا بالولايات المتحدة الأمريكية محاضرة بعنوان "استخراج البيانات من وسائل التواصل الاجتماعي، والذكاء الاصطناعي العام، والآفاق المستقبلية".

واستعرض خلالها الفرص الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة، من خلال منظور وسائل التواصل الاجتماعي، وكيف أضاف الذكاء الاصطناعي التوليدي، مثل نماذج اللغات الكبيرة (LLMs)، تحديات جديدة.

واستخدم أمثلة للتوضيح منها المشكلات الأساسية المرتبطة بالبيانات متعددة الوسائط، مثل وسائل التواصل الاجتماعي، والفهم الوجوديّ في التعلم الآلي واستخراج البيانات. كما استعرض المشكلات المحيرة الناشئة عن استخدام الذكاء الاصطناعي في المجالات المختلفة، كما ناقش جهود فهم نماذج اللغات الكبيرة واستكشاف آفاق التطور السريع للذكاء الاصطناعي.

كما قدم البروفيسور روبرت هـ. سلون، أستاذ علوم الحاسوب في جامعة إلينوي شيكاغو (UIC) بالولايات المتحدة الأمريكية، محاضرة بالعنوان"الأمن السيبراني والخصوصية عند مفترق طرق الاقتصاد والسياسة العامة والقانون".

واستعرض خلالها تطور أبحاث الأمن السيبراني والخصوصية من بداياتها وصولًا إلى التحديات الحالية التي تتقاطع فيها التكنولوجيا والاقتصاد والسياسات العامة والقانون. تعود بدايات الأمن السيبراني إلى سبعينيات القرن الماضي، مع تحقيق اختراقات فيما أصبح يُعرف بمجال التشفير، ونتائج تُثبت عدم إمكانية تحديد أشكال معينة من التحكم في الوصول.

بناءً على هذا السياق التاريخي، تستعرض المحاضرة كيف شكّلت المناهج متعددة التخصصات فهمنا للأمن والخصوصية، بما في ذلك كيف أصبحت القوى الاقتصادية محورية للتحديات الأمنية حوالي عام 2000. ثم أستعرض نتائج أكثر من عقد من التعاون مع الباحث القانوني والفيلسوف ريتشارد وارنر.

يستكشف عملنا أسئلةً مثل: لماذا يكون أمن الحاسوب في كثير من الأحيان أضعف مما ينبغي، ولماذا يصعب الحد من الإعلانات السلوكية والتتبع واسع النطاق، وما معنى الخصوصية تحديدًا في عصرٍ يشهد تآكلًا ملحوظًا. واختتم المحاضرة بالنظر في كيفية قدرة أبحاث الأمن السيبراني والخصوصية على إثراء الجهود الرامية إلى تنظيم العدالة في أنظمة اتخاذ القرار القائمة على البيانات.

كما قدم البروفيسور شادي البرقوني، أستاذ أبحاث التصوير الطبي الحاسوبي في جامعة بون بألمانيا محاضرة حول كيفية "الاستفادة من الذكاء الجمعى لتحقيق الرعاية الصحية العالمية الشاملة"

ومن خلالها أوضح أنه يحتل التعلم العميق (DL) موقعًا رياديًا في مجال الذكاء الاصطناعي، إذ يُحدث ثورة في علوم الحاسوب بفضل براعته في مختلف المهام، لا سيما في مجال الرؤية الحاسوبية والتطبيقات الطبية.

كما استعرض تقنية التعلم الفيدرالي وهي تقنية رائدة تُحدث نقلة نوعية في كيفية تدريب نماذج التعلم العميق دون المساس بأمن البيانات، من خلال السماح للمستشفيات المحلية بمشاركة المعلمات المُدرَّبة فقط مع نموذج التعلم العميق المركزي، يُعزز التعلم الفيدرالي التعاون مع الحفاظ على الخصوصية.

لا تزال هناك عقبات، بما في ذلك عدم التجانس، وتحول النطاق، وندرة البيانات، والتعقيدات متعددة الوسائط المتأصلة في التصوير الطبي. كما استعرضت المحاضرة التحديات الشائعة التي تواجه الذكاء الاصطناعي في الطب.

هذا إلى جانب العديد من الجلسات العلمية والأوراق البحثية التى تعد تجربة قيّمة وملهمة لجميع الحضور، لما قدمه من دعم الابتكار، وتعزيز التعاون العلمي، ويسهم في تنفيذ الخطة الاستراتيجية لجامعة عين شمس، وفي تحقيق رؤية مصر 2030 للتحول الرقمي والريادة التكنولوجية.

