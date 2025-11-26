أخبار مصر اليوم، رسائل طمأنة من الرئيس السيسي للمواطنين.. عقوبات وزارة التعليم العالي على المعاهد المخالفة.. والرياح تضرب عددا من المحافظات

18 حجم الخط

أخبار مصر والعالم، نشرت “فيتو” على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم، اختبارات كشف الهيئة للطلاب المُتقدمين للالتحاق بالأكاديمية العسكرية المصرية والكليات العسكرية، وذلك بمقر الأكاديمية بالعاصمة الجديدة، حيث كان في استقبال الرئيس لدى وصوله إلى مقر الأكاديمية الفريق أشرف زاهر مدير الأكاديمية العسكرية المصرية ومديري الكليات العسكرية.

وصرح المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأنه عقب وصول الرئيس إلى قاعة مجلس الأكاديمية العسكرية المصرية، تم تقديم عرض عن موقف اختبارات الطلبة المُرشحين للقبول بالأكاديمية والكليات العسكرية دفعة أكتوبر 2025، ومع انتهاء العرض تقدم الطلبة لاختبار كشف الهيئة.

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي رسالة طمأنة إلى بشأن الأوضاع الحالية في الدولة، مشيرًا إلى أن تماسك المصريين هو توفيق وفضل من الله تعالى.

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم الأربعاء، اختبارات كشف الهيئة للطلبة المُتقدمين للالتحاق بالأكاديمية العسكرية المصرية والكليات العسكرية، وذلك بمقر الأكاديمية بالعاصمة الجديدة، حيث كان في استقبال الرئيس لدى وصوله إلى مقر الأكاديمية الفريق أشرف زاهر مدير الأكاديمية العسكرية المصرية ومديري الكليات العسكرية.

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم الأربعاء، اجتماع اللجنة الوزارية للسياحة، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة.

اجتماع اللجنة الوزارية للسياحة

وحضر الاجتماع الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية القائم بأعمال وزير البيئة، وشريف فتحي، وزير السياحة والآثار، والدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، والدكتور عمرو قنديل، نائب وزير الصحة والسكان، والمهندس ماجد متولي، نائب وزير النقل، واللواء أ.ح/ عزام فاروق عزام، مدير إدارة المتاحف العسكرية، واللواء إبراهيم ملك، مساعد وزير الداخلية لقطاع شرطة السياحة والآثار، والسفير ياسر رضا، مساعد وزير الخارجية للشئون المالية والإدارية، وحسام الشاعر، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية، والدكتور وليد عباس، نائب أول رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مساعد وزير الإسكان، وأماني متولي، الوكيل الدائم لوزارة الطيران المدني، والدكتور مصطفى منير، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتنمية السياحية، وشيرين الشرقاوي، مساعد أول وزير المالية للشئون الاقتصادية، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.

أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صدور قرارات جمهورية بتعيين قيادات جديدة في الجامعات المصرية.

وجاءت التعيينات على النحو التالي:

• الدكتور رامي ماهر صادق غالي، نائبًا لرئيس جامعة عين شمس لشؤون التعليم والطلاب.

• الدكتور السيد عبدالعظيم يوسف محمد العجوز، نائبًا لرئيس جامعة طنطا لشؤون التعليم والطلاب.

• الدكتور أحمد محمد أحمد نصر، عميدًا لكلية الهندسة، جامعة طنطا.

• الدكتورة سهام أحمد عبد الحميد هاشم، عميدةً لكلية الدراسات العليا والبحوث البيئية، جامعة عين شمس.

أتاح مجمع البحوث الإسلامية رابطًا خاصًا لمعرفة نتيجة اختبارات مسابقة الابتعاث الخارجي للعام الحالي، وذلك بعد الانتهاء من الاختبارات خلال الفترة الماضية.

ويمكن للمتقدمين معرفة نتيجة الاختبار وموعد الاختبار القادم من خلال هذا الرابط باستخدام الرقم القومي.

البحوث الإسلامية: فتح باب التقدم إلى المسابقة العامَّة للإيفاد 2025/ 2026م



وفي وقت سابق أعلنت الأمانة العامَّة لـ مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، عن موعدَ عَقْدِ الاختبارات التحريريَّة للمتقدِّمين إلى المسابقة العامَّة للإيفاد للعامَين 2025/2026– 2026/2027م، والتي عقدت في مقرِّ كليَّات: (اللُّغة العربية، والشريعة والقانون، وأصول الدِّين) بجامعة الأزهر في الدرَّاسة، كمرحلةٍ أولى لاختيار أفضل الكوادر لتمثيل مصر والأزهر الشريف في الخارج.

أثارت واقعة اللاعب رمضان صبحي، لاعب بيراميدز، مع معهد السياحة والفنادق بأبو النمرس الكثير من التساؤلات حول أوضاع المعاهد الخاصة، والعقوبات التي تُوقَّع عليها في حالة ارتكابها أية مخالفات.

وتتخذ وزارة التعليم العالي الكثير من الإجراءات القانونية للمعاهد التي يُثبت مخالفتها للقواعد التي أقرها قانون تنظيم المعاهد العليا الخاصة ولائحته التنفيذية، والتي تنوعت بين الغلق الإداري والاستيلاء المؤقت أو النهائي، وإلغاء الامتحانات والشهادات.

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من نشاط للرياح على مناطق من "سيوة، السلوم، مطروح"، وذلك غدا الخميس.

كما تظهر بعض السحب المنخفضة على شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء، قد ينتج عنها رذاذ خفيف غير مؤثرة على بعض المناطق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.