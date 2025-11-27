الجيزة: غلق شارع الأهرام 3 أشهر لأعمال مترو المطبعة

18 حجم الخط

أعلنت محافظة الجيزة أنه في إطار تنفيذ الأعمال الإنشائية الخاصة بسلالم محطة مترو المطبعة ضمن مشروع محطات الخط الرابع لمترو الأنفاق، وما يستلزمه ذلك من إجراء غلق كلي لشارع الأهرام في الاتجاه القادم من ميدان الجيزة، وذلك تحديدًا بدايةً من تقاطعه مع شارع حسن محمد.



موعد غلق شارع الأهرام

ويبدأ الغلق الكلي اعتبارًا من الساعة ٣ صباحًا يوم الجمعة الموافق ٢٨ / ١١ / ٢٠٢٥ ويستمر لمدة ٣ شهور لحين الانتهاء من الأعمال.





التحويلات المرورية بعد غلق شارع الأهرام

وقد قامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بإجراء التحويلة المرورية التالية:

حركة المركبات بشارع الأهرام القادمة من ميدان الجيزة والراغبة في استكمال السير باتجاه المنطقة الأثرية وميدان الرماية:

تتجه يمينًا إلى شارع حسن محمد، ثم يسارًا إلى شارع الليثي، ثم استكمال السير باتجاه شارع الخليل إبراهيم وصولًا إلى شارع العريش.



وتنوه محافظة الجيزة أن الإدارة العامة لمرور الجيزة قامت بالتنسيق مع الشركة المنفذة، بوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية المرورية، والكشافات، والطواحين الضوئية اللازمة بمحيط الأعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين، فضلًا عن تعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركة المرورية.



وتُهيب محافظة الجيزة بالمواطنين الالتزام بالتعليمات المرورية واتباع التحويلات البديلة، لحين انتهاء الأعمال.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.