وزير التعليم العالي يكرم الجامعات الفائزة بمسابقة أفضل جامعة صديقة للبيئة 

 شهد المجلس الأعلى للجامعات في اجتماعه الدوري برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إعلان نتائج مسابقة أفضل جامعة صديقة للبيئة للعام الجامعي 2024/2025، بحضور اللواء أكرم جلال محافظ الإسماعيلية، والدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، والدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، وأعضاء المجلس، وذلك في رحاب جامعة قناة السويس.

وقدم الوزير الشكر لأسرة جامعة قناة السويس، برئاسة الدكتور ناصر مندور، رئيس الجامعة، على استضافة اجتماع المجلس الأعلى للجامعات.

كما وجه الدكتور أيمن عاشور التهنئة للجامعات المصرية الفائزة بالمسابقة، كما قدم الدروع لرؤساء الجامعات الفائزة بالمسابقة.

أفضل الجامعات الصديقة للبيئة على مستوى الجامعات الحكومية

وصرح الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، أن المسابقة شملت تقييم أفضل الجامعات الصديقة للبيئة على مستوى الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والتكنولوجية، وقد جاءت النتائج على النحو التالي:

على مستوى الجامعات الحكومية ضمن فئة أكثر من 50 عامًا، فازت جامعة المنصورة بالمركز الأول، وحصلت جامعة الإسكندرية على المركز الثاني، فيما جاءت جامعة القاهرة في المركز الثالث.

 

وعلى مستوى فئة الجامعات بين 20 - 50 عامًا، فازت جامعة حلوان بالمركز الأول، وحصلت جامعة المنيا على المركز الثاني، فيما جاءت جامعة المنوفية في المركز الثالث.

وعلى مستوى فئة الجامعات أقل من 20 عامًا، فازت جامعة كفر الشيخ بالمركز الأول، وحصلت جامعة بني سويف على المركز الثاني، فيما جاءت جامعة الفيوم في المركز الثالث.

وعلى مستوى الجامعات الخاصة والأهلية، فازت جامعة 6 أكتوبر بالمركز الأول، وحصلت جامعة بدر على المركز الثاني، فيما جاءت جامعة المنصورة الجديدة في المركز الثالث.

وعلى مستوى الجامعات التكنولوجية، فازت جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية بالمركز الأول، وحصلت جامعة طيبة التكنولوجية على المركز الثاني، فيما جاءت جامعة الدلتا التكنولوجية في المركز الثالث.

كما كرم وزير التعليم العالي والبحث العلمي لجنة التحكيم برئاسة الدكتور محمد سامي عبدالصادق رئيس جامعة القاهرة والسادة أعضاء اللجنة.

