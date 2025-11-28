زين العابدين يشارك طلاب المدن الجامعية في المهرجان الترفيهي بالإسماعيلية

18 حجم الخط

انطلقت اليوم الجمعة الموافق 28 نوفمبر 2025 فعاليات “المهرجان الترفيهي الأول” لطلاب المدن الجامعية من المصريين والوافدين، وذلك بفندق جولدن جويل بمحافظة الإسماعيلية، وسط أجواء مليئة بالحماس والبهجة، بحضور الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، والدكتور رامي ماهر غالي نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب.

وشهدت الفعالية مشاركة أكثر من 1000 طالب وطالبة من المقيمين بالمدن الجامعية، حيث يحرص قطاع التعليم والطلاب على تعزيز دمج الطلاب المصريين والوافدين من مختلف الجنسيات في أنشطة اجتماعية وثقافية تسهم في تشجيع التفاعل الإيجابي، وتدعم بناء مجتمع طلابي متكامل ومتفاعل.

وأكد الدكتور محمد ضياء زين العابدين خلال لقائه بالطلاب، أن الجامعة مستمرة في توفير كل أشكال الدعم والرعاية لطلابها، مشددًا على حرصها على توفير بيئة تعليمية وترفيهية متوازنة تتيح لهم تنمية مهاراتهم وتوسيع مداركهم.

من جانبه، أوضح الدكتور رامي ماهر غالي نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، أن هذه الفعالية تأتي ضمن خطة القطاع لتعزيز التفاعل بين الطلاب، لافتًا إلى أن مثل هذه الفعاليات تمثل مساحة حقيقية للاندماج الثقافي والاجتماعي، معربًا عن سعادته بالتواجد بين أبنائه الطلاب من المصريين والوافدين.

ويأتي تنظيم المهرجان، الذي نسقه وأشرف عليه إبراهيم سعيد حمزة أمين الجامعة المساعد لقطاع التعليم والطلاب، وفي ضيافة العميد تامر حمدي مدير جولدن جويل بمحافظة الإسماعيلية، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجامعة بتوسيع قاعدة المشاركة في الرحلات والفعاليات الترفيهية بما يعزز انتماء الطلاب للجامعة ويُشعرهم بالدعم المستمر.

كما أعرب الطلاب المشاركون عن سعادتهم بهذه الفعالية، مشيدين بحرص الجامعة على توفير أنشطة متنوعة تمنحهم فرصًا حقيقية للتفاعل والتعارف، مؤكدين أن اليوم شكل لهم تجربة مميزة جمعت بين الترفيه والتواصل الإيجابي.

