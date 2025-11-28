الجمعة 28 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

زين العابدين يشارك طلاب المدن الجامعية في المهرجان الترفيهي بالإسماعيلية

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
18 حجم الخط

 انطلقت اليوم الجمعة الموافق 28 نوفمبر 2025 فعاليات “المهرجان الترفيهي الأول” لطلاب المدن الجامعية من المصريين والوافدين، وذلك بفندق جولدن جويل بمحافظة الإسماعيلية، وسط أجواء مليئة بالحماس والبهجة، بحضور  الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، والدكتور رامي ماهر غالي نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب.

وشهدت الفعالية مشاركة أكثر من 1000 طالب وطالبة من المقيمين بالمدن الجامعية، حيث يحرص قطاع التعليم والطلاب على تعزيز دمج الطلاب المصريين والوافدين من مختلف الجنسيات في أنشطة اجتماعية وثقافية تسهم في تشجيع التفاعل الإيجابي، وتدعم بناء مجتمع طلابي متكامل ومتفاعل.

وأكد  الدكتور محمد ضياء زين العابدين خلال لقائه بالطلاب، أن الجامعة مستمرة في توفير كل أشكال الدعم والرعاية لطلابها، مشددًا على حرصها على توفير بيئة تعليمية وترفيهية متوازنة تتيح لهم تنمية مهاراتهم وتوسيع مداركهم.

من جانبه، أوضح  الدكتور رامي ماهر غالي نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، أن هذه الفعالية تأتي ضمن خطة القطاع لتعزيز التفاعل بين الطلاب، لافتًا إلى أن مثل هذه الفعاليات تمثل مساحة حقيقية للاندماج الثقافي والاجتماعي، معربًا عن سعادته بالتواجد بين أبنائه الطلاب من المصريين والوافدين.

ويأتي تنظيم المهرجان، الذي نسقه وأشرف عليه  إبراهيم سعيد حمزة أمين الجامعة المساعد لقطاع التعليم والطلاب، وفي ضيافة  العميد تامر حمدي مدير جولدن جويل بمحافظة الإسماعيلية، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجامعة بتوسيع قاعدة المشاركة في الرحلات والفعاليات الترفيهية بما يعزز انتماء الطلاب للجامعة ويُشعرهم بالدعم المستمر.

كما أعرب الطلاب المشاركون عن سعادتهم بهذه الفعالية، مشيدين بحرص الجامعة على توفير أنشطة متنوعة تمنحهم فرصًا حقيقية للتفاعل والتعارف، مؤكدين أن اليوم شكل لهم تجربة مميزة جمعت بين الترفيه والتواصل الإيجابي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

رئيس جامعة عين شمس محافظة الإسماعيلية الطلاب المصريين جامعة عين شمس طلاب المدن الجامعية

مواد متعلقة

وزير التعليم العالي يكرم الجامعات الفائزة بمسابقة أفضل جامعة صديقة للبيئة 

تيودور بلهارس ينظم فعالية علمية حول السلامة الدوائية لتعزيز جودة الرعاية الصحية

إنجاز دولي لطالبين من تجارة عين شمس بحصولهما على شهادة FMAA العالمية

تيودور بلهارس يحتفل بتخرج الدفعة الخامسة من المعهد الفني للتمريض

إعلان نتائج بطولة الرياضات الإلكترونية للجامعات والمعاهد العليا المصرية

مستلزمات الشتاء، آداب عين شمس تقيم المعرض السنوي للطلاب وأعضاء هيئة التدريس

الأعلى للجامعات يجري مقابلة المتقدمين لرئاسة جامعة مطروح

قطاع التعليم والطلاب بجامعة عين شمس يطلق مهرجان الإسماعيلية الأول للمقيمين بالمدن الجامعية

الأكثر قراءة

مجموعة الأهلي، تعادل سلبي بين شبيبة القبائل ويانج أفريكانز في الشوط الأول

الخلود يهزم الخليج 4-3 ويحجز مقعده في نصف نهائي كأس خادم الحرمين

منذر طمين يقود الهجوم، تشكيل المصري أمام زيسكو في الكونفدرالية

مباريات الأسبوع، انطلاق كأس العرب.. ليفربول وسندرلاند.. برشلونة ضد أتلتيكو مدريد (إنفوجراف)

مديرة مدرسة عبد السلام المحجوب: صاحبة الفيديو أخصائية نفسية والواقعة مدبرة

آخر تطورات سعر جرام الذهب، عيار 21 وصل لهذا المستوى

صعود كبير يضرب أسعار الذهب بعد استئناف العمل في بورصة شيكاغو

تطورات حالة تامر حسني بعد إجراء عملية الكلى، هل تعرض لمضاعفات خطيرة؟

خدمات

المزيد

تعرف على سعر اليوان الصيني أمام الجنيه في البنك المركزي المصري

كم يبلغ سعر القصدير فى البورصات العالمية اليوم الجمعة؟

ارتفاع الصويا والذرة الصفراء، أسعار الأعلاف والحبوب اليوم في الأسواق

حبس وغرامة، عقوبة تحويل المباني الأثرية إلى حظيرة أو مصنع

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، انطلاق كأس العرب.. ليفربول وسندرلاند.. برشلونة ضد أتلتيكو مدريد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي، فضل الله على عباده بإرسال النبي محمد لهم

عباقرة ولكن مجهولون، "عبد الرحمن الخازني" أبو الميكانيكا ضحية الحسن بن الهيثم

هل دعاء الاستفتاح في الصلاة واجب، وما صيغته؟ الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية