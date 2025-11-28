اليوم، المصري يتحدى زيسكو في عقر داره بالكونفدرالية

18 حجم الخط

يحل فريق المصري ضيفا على زيسكو يونايتد الزامبي في الثالثة عصر اليوم الجمعة على ملعب ليفي مواناواسا بمدينة ندولا بمباراة الجولة الثانية من دور المجموعات للنسخة الثالثة والعشرين من البطولة الكونفيدرالية الإفريقية.

مباراة زيسكو ضد المصري

وفاز المصري البورسعيدي في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية على حساب كايزر تشيفز بنتيجة 2-1.

وخسر زيسكو من الزمالك بهدف دون رد.

مباراة زيسكو والمصري

وتذاع مباراة زيسكو والمصري على قناة بي إن سبورت اتش دي الناقل الحصري للبطولة القارية.

مباراة زيسكو والمصري

وخلال الاجتماع الفني للمباراة تم الاتفاق على كافة الترتيبات المتعلقة بالمباراة، حيث سيرتدي المصري الطاقم الأبيض الكامل وسيرتدي حارس المصري اللون الأصفر، فيما سيرتدي فريق زيسكو الطاقم البرتقالي ويرتدي حارسه اللون الأزرق.

ترتيب مجموعة الزمالك والمصري في الكونفدرالية

المصري 3 نقاط

الزمالك 3 نقاط

زيسكو بدون نقاط

كايزر تشيفز بدون نقاط

بعثة المصري في زامبيا

ووصلت بعثة النادي المصري إلى ندولا الزامبية اول أمس الأربعاء.



وتضم البعثة - التي يترأسها الدكتور محمد موسى عضو مجلس إدارة النادي والمشرف على الفريق الأول - 39 فردًا من بينهم 22 لاعبًا بالإضافة للجهاز الفني بقيادة التونسي نبيل الكوكي وأعضاء الجهازين الإداري والطبي وكذلك مسئولي المهمات، علما بأن محمود جابر المدير الإداري للفريق كان قد سبق الفريق في السفر إلى زامبيا وذلك بصحبة أحد الطهاة، لإتمام كافة ترتيبات البعثة سواء من ناحية الإقامة أو ملاعب التدريب أو التنقلات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.