قبل موقعة الكونفدرالية، موعد المران الأخير للمصري وزيسكو علي على إستاد ليفي مواناواسا

الخميس 27 نوفمبر 2025
أعلن النادي المصري موعد المران الأخير لفريقي المصري وزيسكو يونايتد الزامبي على الملعب الرئيسي لإستاد ليفي مواناواسا بمدينة ندولا قبل مواجهتهما في الكونفيدرالية 

موعد المران الأخير لفريق المصري 

يقام المران الأخير لفريق المصري في الساعة الثالثة عصر اليوم الخميس  - نفس توقيت المباراة - على الملعب الرئيسي لإستاد ليفي مواناواسا بمدينة ندولا، وسيتم السماح لوسائل الإعلام بحضور أول 15 دقيقة من المران..

موعد المران الأخير لفريق زيسكو 

ويقام المران الأخير لفريق زيسكو في الساعة الرابعة عصر اليوم الخميس على الملعب الرئيسي لإستاد ليفي مواناواسا بمدينة ندولا، وسيتم السماح لوسائل الاعلام بحضور أول 15 دقيقة من المران.

موعد مباراة زيسكو والمصري في الكونفدرالية 

وذلك استعدادًا لمباراته أمام مضيفه فريق زيسكو يونايتد الزامبي والمقرر إقامتها في الثالثة عصر الجمعة على ملعب ليفي مواناواسا بمدينة ندولا ضمن مباريات الجولة الثانية من بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

 

 

وأدى فريق المصري المران الأساسي مساء امس الأربعاء على أحد ملاعب مدينة ندولا الزامبية

وشهد المران الأساسي للفريق الأول للكرة بالنادي المصري استعدادًا لمباراته أمام مضيفه فريق زيسكو يونايتد الزامبي بالكونفدرالية حضور نادر شبل نائب السفير، والملحق الإداري ياسر عبد المعطي.

