موعد المؤتمر الصحفي لمدربي المصري وزيسكو قبل مواجهتهما في الكونفدرالية

اعلن النادي المصري موعد المؤتمر الصحفي لمدربي زيسكو يونايتد الزامبي والمصري قبل مباراتهما في الكونفدرالية.

موعد المؤتمر الصحفي لفريق زيسكو يونايتد

في الساعة الحادية عشر صباح اليوم الخميس يقام المؤتمر الصحفي لماثيو ندولفو، المدير الفني لفريق زيسكو بقاعة المؤتمرات الصحفية بإستاد ليفي مواناواسا بمدينة ندولا.

موعد المؤتمر الصحفي لفريق المصري

وفي الساعة الحادية عشرة والنصف صباح الخميس يقام المؤتمر الصحفي لنبيل الكوكي، المدير الفني للمصري بقاعة المؤتمرات الصحفية بإستاد ليفي مواناواسا بمدينة ندولا.

موعد مباراة زيسكو والمصري في الكونفدرالية

يأتي ذلك استعدادًا لمباراته أمام مضيفه فريق زيسكو يونايتد الزامبي والمقرر إقامتها في الثالثة عصر الجمعة على ملعب ليفي مواناواسا بمدينة ندولا ضمن مباريات الجولة الثانية من بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

وأدى فريق المصري المران الأساسي مساء أمس الأربعاء على أحد ملاعب مدينة ندولا الزامبية.

وشهد المران الأساسي للفريق الأول للكرة بالنادي المصري استعدادًا لمباراته أمام مضيفه فريق زيسكو يونايتد الزامبي بالكونفدرالية حضور نادر شبل نائب السفير، والملحق الإداري ياسر عبد المعطي.

