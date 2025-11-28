أبو ريدة يحسم مصير ترشحه لرئاسة الكاف ويكشف عن تحرك جديد من الزمالك بشأن أزمة القيد

18 حجم الخط

كشف هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم أسباب عدم ترشحه لرئاسة الاتحاد الإفريقي كاف وهل سيترشح في الدورة القادمة.

وقال أبو ريدة مع الإعلامي أحمد شوبير بقناة النهار ببرنامج الناظر: "لم أترشح لرئاسة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" لأن لها ترتيبات خاصة، ولا أفكر في الترشح لها مستقبلًا، وقد أستمر كرئيس لاتحاد الكرة حال موافقة أعضاء الاتحاد فقط".

وكشف: "الزمالك دفع مبلغًا يصل إلى 75 مليون جنيه، من أجل حل أزمة مديونياته المتراكمة والسماح بقيد لاعبين جدد".

من هاني أبو ريدة؟

هاني أبو ريدة يعتبر من أقدم أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا وعضو مجلس الاتحاد الدولي الفيفا وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي “كاف”.

المهندس هاني أبو ريدة بدأ رئيسًا لمنطقة بورسعيد في الثمانينيات وعضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم 1991 وتم انتخابه أمينا للصندوق ثلاث دورات حتى عام 2003.

وبدأ رحلته الإفريقية في 2004 وفاز بمقعد اللجنة التنفيذية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم وترأس لجنة التسويق بالكاف وأعيد انتخابه باللجنة التنفيذية حتى 2011 وفي 2009 تم انتخابه عضوًا في اللجنة التنفيذية في الفيفا.

ومن بين المناصب التي تقلدها رئيس اللجنة المنظمة لبطولة كاس الأمم الإفريقية في مصر 2006 ورئيس اللجنة المنظمة لكأس العالم للشباب 2009 في مصر والإشراف على كأس العالم للاندية 2013 في المغرب.

