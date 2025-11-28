هاني أبو ريدة يكشف كواليس بداية عمله بالاتحاد الإفريقي

18 حجم الخط

روى المهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، كواليس بداية وجوده بالاتحادين الدولي والإفريقي.

تصريحات هاني أبو ريدة

وخلال حواره مع الإعلامي أحمد شوبير في أولى حلقاته ببرنامج “الناظر” على قناة النهار قال أبو ريدة: في البداية كان كل وقتي مع المنتخبات والناشئين خلال فترة التسعينيات ومصطفى فهمي خبرة تتعلم منه الكتير وكان يحفزني لبدا مشواري بالاتحاد الإفريقي عندما كنت أقابله في البطولات لاني كنت كثير التواجد".

وكشف: العلاقة معه لم تنقطع حتى الآن لكنه دائم السفر إلى فرنسا.

وتابع: "في 2000 هنا بدأت افكر في الاتحاد الإفريقي ومصطفى فهمي قال لي تعال وكابتن محمد عبده صالح الوحش كان مشغول وقتها بالإي ار تي والعدد في الاتحاد الإفريقي قليل".

وأوضح: "وقتها قلت كان عبده صالح الوحش رئيس اللجنة الفنية وقال هاتو هاني أبو ريدة أنا مشغول بإي آر تي وفي 2002 توليت لجنة كاس الامم الافريقية وتواجدت معهم في محافل كثيرة وتقدمت في 2004 وبعدها توليت لجان كثيرة ومشوار طويل".

من هاني أبو ريدة؟

هاني أبو ريدة يعتبر من أقدم أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا وعضو مجلس الاتحاد الدولي الفيفا وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي “كاف”

المهندس هاني أبو ريدة بدأ رئيسًا لمنطقة بورسعيد في الثمانينيات وعضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم 1991 وتم انتخابه أمينا للصندوق ثلاث دورات حتى عام 2003.

وبدأ رحلته الإفريقية في 2004 وفاز بمقعد اللجنة التنفيذية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم وترأس لجنة التسويق بالكاف وأعيد انتخابه باللجنة التنفيذية حتى 2011 وفي 2009 تم انتخابه عضوًا في اللجنة التنفيذية في الفيفا.

ومن بين المناصب التي تقلدها رئيس اللجنة المنظمة لبطولة كاس الأمم الإفريقية في مصر 2006 ورئيس اللجنة المنظمة لكأس العالم للشباب 2009 في مصر والإشراف على كأس العالم للاندية 2013 في المغرب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.